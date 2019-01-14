原标题：微信号地下交易“灰色”利益链：最高叫价500元

微信号地下交易 最高叫价500元

购买者多用于“投资”等 方便多次转账使用 平台称发现违规群、号将封停

▲记者探访过的一个诈骗群目前已被永久封停

▲商家将半实名微信号定价168元

近日，武汉警方侦破了一起诈骗案件，引发关注。

嫌疑人虚构一个期货交易平台，冒充“白富美”拉投资者入群，群聊中，佐以“分析师”、“预测师”、“精算师”等人不断发送的盈利消息，引诱投资者投入真金白银。警方侦查发现，这个300余人的聊天群中绝大多数参与者是“托儿”，通过一人掌控多个微信号的形式“自说自话”，上演骗局。识破套路后，警方将受害者的8.4万元成功追回。

北京青年报记者调查发现，骗局背后，隐藏着一个“买卖微信号”的“地下”交易市场。有商家利用社交媒体兜售微信号，将所售微信号分为新号、老号、半实名和实名绑定支付软件等不同类型，单个叫价58元至500元不等。而买卖微信号背后，则牵出诈骗、非法开展股票博彩、色情行业等“灰色”利益链。

案例

“艳遇”加持 骗光男子积蓄

近日，湖北武汉的何先生陷入一段蹊跷的“艳遇”。2018年12月中旬，一个名为“水之恋”的“美女”网友加了他的微信。聊天过程中，“美女”自称海归，在某著名公司就职，薪水丰厚，并发来了自己的照片。认识没多久，“美女”自称有赚钱的群，自己是该群的受益者，提出想拉何先生入群，帮他挣钱。

禁不住劝说，何先生打算进去“观察观察”，但群内连续多日的投资盈利消息让何先生有些按捺不住。何先生注意到，其中一名群友“注金”5000元后，按照群中“分析师”、“预测师”提供的“投资策略”，不到一分钟收益1000余元。

观察几日后，何先生决定尝试一次。按照群中“分析师”指定的账户，他“注金”1万元，随即获得1840元的收益。看到了实际“收益”，何先生开始主动投注，但几次下来血本无归。前后5次转账，何先生花掉了自己的8.4万元积蓄。发现他无钱下注后，群主将何先生踢出了群聊。与此同时，此前联系密切的“美女”也将何先生拉黑。直到这时，何先生才意识到自己遭遇了骗局？

何先生随后向警方报案。他表示，一方面想要追回自己的损失，另一方面，群里有300余人，他担心还有更多的人被骗。

细节

行骗套路：“一人分饰多角”

民警侦查发现，何先生的确遭遇了骗局。何先生加入的所谓的“某社会财富群”，表面上看来由一名群主和“分析师”、“预测师”、“精算师”等成员构成，实际上，群内99%以上的成员都是“托儿”。他们虚构了一个交易平台，由这些“托儿”操纵后台，再以“白富美”引诱受害者入群，让其看到“日进斗金”的假象，诱其投资。警方侦查还发现，目前群内只有何先生受骗。

今年1月2日，办案民警成功将8.4万元从骗子手中追回，并对300人的诈骗群实施强制解散。目前，该案件正在进一步深挖当中。

日前，北青报记者进一步从警方处了解到，在何先生遭遇骗局的背后，暗藏着买卖微信号、利用社交媒体行骗的利益链。部分嫌疑人通过一人掌握多个微信号，建群、参与群聊、“自说自话”的形式，营造高收益假象，进行诈骗。

探访

微信号叫价58-500元不等

北青报记者检索相关关键词发现，社交媒体上隐藏着不少高价收购、售卖微信号的帖文，并留有联系方式。记者随机联系数名商家，有商家叫价65元，出售“11个月的老（微信）号”，也有商家自称手中有数百个微信号，分为新号、老号、半实名和实名绑定银行卡、支付软件等不同类型，单价58元至500元不等。

商家介绍，其售卖的微信号不是电脑机器人，“而是用手机注册后再解绑留下的微信号”，输入账号、密码可以直接登录使用。北青报记者以“需要建群、方便‘一人分饰多角’、掌握多个微信号”为由咨询商家，商家建议可以购入多个微信号同时使用。他还提醒，为了防止被封号，应注意“不要用手机‘多开’”，保证一台手机只登录一个账号。但他补充说，“电脑可以‘多开’，开几十个到100个没有问题，关的时候一个一个关就行。”

“如果涉及收款、转账，你还可以从我这里买半实名或实名绑卡的号。”商家介绍，半实名号有转账额度的限制，但实名的没有，因此两者价格差异较大，价格越贵的微信号转账功能越齐备。“半实名的号单价是168元，实名的单价是268元。”商家还透露，从他那里购买微信号的买家以“玩股票”和“进行博彩”的居多，但购入后用来做什么、是否涉及诈骗，他并未回应。

支付58元后，北青报记者购入一个微信号进行测试，输入账号、密码后弹出验证页面，需要通过短信或扫二维码的方式进行验证。按照商家的引导，将二维码截图发给商家后，通过对方的操作，新号迅速通过验证。记者观察发现，新号和用户自行申请的微信号一样，可以加好友、建群、编发朋友圈，但不能接收红包和转账。

调查

买卖背后有“灰色”利益链

北青报记者调查发现，买卖微信号的交易背后往往藏着“灰色”利益链。一名不愿具名的博彩行业人士解释，他购买微信号是因为“每天都需要在微信上频繁转账，并且为了拉拢客人，会经常在朋友圈或群发一些违规违禁的内容。”该人士称，“微信号经常会被查封，所以必须要留有多个备用微信号，以备不时之需。”

还有买家自称买得最多的是满一年以上的微信号，“一旦被封号了很快就会解封，解封方法就是邀请好友进行申诉，最快当天解封，最慢要等一个月。”与北青报记者的探访结果类似，买家描述称，他们购入的微信号根据注册时间长短价格有所不同。

近几年，倒卖微信号及背后的诈骗案例屡见不鲜。去年6月，广东惠州市警方曾打掉一个“编造悲惨身世，以‘卖茶女’身份诈骗”的团伙。犯罪嫌疑人利用330多台电脑主机、2300多部手机、3000余张电话卡、15台猫池发射器、劣质茶叶和银行卡等作案工具，通过作案微信账号，虚构家庭背景博取同情，骗事主高价购买劣质茶叶。收到钱款后，“卖茶女”便拉黑对方。最终，当地警方捣毁6个主要活动窝点，抓获犯罪嫌疑人296名，刑拘犯罪嫌疑人239名。据警方统计，该案涉案金额达上亿元人民币，受害人数在3000人以上。

探访过程中北青报记者还发现，社交媒体上“出售微信号”本身也存在骗局。不少求购者事后晒出聊天截图和商家账号称，在网上求购微信号，添加商家账号转账后被对方拉黑。这些受害者的被骗金额从10多元到上百元不等。

回应

发现违规账号将及时封停

对于有人出售微信账号一事，北京市康达律师事务所韩骁律师指出，使用者无权售卖其微信账号，其他网民也不得购买他人的微信账号，私自买、卖微信账号的网民均需对平台承担违约责任。他指出，如果买卖微信账号的网民使用这些微信账号进行诈骗、非法开展股票博彩等违法活动，也需要承担相应的法律责任。

与此同时，韩骁律师表示，微信、QQ等平台发现网络用户利用网络服务实施侵权行为的，应采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。

就“买卖微信号”背后暗藏诈骗、博彩等“灰色”利益链的现象，微信团队上周回复称，何先生遭遇的骗局类似于“荐股类欺诈”。针对这种情况，微信团队表示，将根据相关法律法规及《腾讯微信软件许可及服务协议》、《微信个人账号使用规范》，对非法荐股行为进行专项清理并持续打击，对微信群进行限制群功能处理，对个人微信账号进行限制功能使用或限制登录等阶梯式处罚。

同时，针对在一个设备上同时登录、使用多个微信账号，利用微信外挂工具组织赌博平台，恶意引导用户参与赌博并从中收取平台使用费等“外挂”行为，微信团队称将依据违规情节进行处理。

此外，就不法商家利用QQ检索渠道进行“买卖微信号”违法行为，QQ安全团队表示，QQ坚决打击治理任何“贩卖用户个人信息”等违规违法行为，收到举报后会第一时间对相关检索关键词进行快速屏蔽处理，并对违规QQ群、账号进行封停。

截至1月10日晚，北青报记者此前探访发现的违规售卖微信号的QQ群、个人QQ账号和微信号，以及博彩、涉嫌招嫖的微信群均已被查封。（记者 张雅 实习生 张曜麟 统筹编辑/池海波）

(责编：杨曦、仝宗莉)