原标题：网购平台仍在售溜娃神器？抽样百分之百存安全隐患

搜索“遛娃神器”出现不同价位产品

昨天，央视《每周质量报告》曝光被称为“遛娃神器”的儿童轻便童车，抽样百分之百存在安全风险的问题。北京青年报记者调查发现，曝光后，部分网购平台中仍有“遛娃神器”在售，且存在商家无法提供质量检测证明的情况。对此，法律人士认为，“遛娃神器”只是一种销售技巧，产品实际上是一种轻便童车，应被归为童车、儿童玩具一类，适用相应的产品质量标准。

遛娃神器

抽样百分之百存安全隐患

1月13日中午，央视新闻频道《每周质量报告》播出了网红“遛娃神器”的质量调查。节目中，国家市场监督管理总局对“遛娃神器”进行了质量安全风险监测，结果反映出，该产品存在严重的质量问题和安全风险。

在国家市场监督管理总局的这次质量检测中，共采集了35家企业生产的50个批次的样品，其中实体店五批次、电商平台45批次。50批次样品中，一半为热销程度最高的三轮“遛娃神器”。检测人员经过测试得出，“遛娃神器”产品的9个检测项目中，有四个被评为非常严重风险，四个项目被评为严重风险。

其中所检测的产品中稳定性项目、危险夹缝挤压点、动态耐久性等项目的合格率均为零，且塑化剂残留超标，不符合儿童玩具标准。综合评定结果，“遛娃神器”的产品质量风险最终评定等级为非常严重。

另外，《每周质量报告》记者暗访后发现，生产“遛娃神器”的厂家多为生产童车的企业，而相比童车严苛的生产标准，“遛娃神器”并无明确的生产标准、生产要求，甚至连生产图纸都不需要。

商家销售

无法提供质量检测证明

13日下午，北青报记者在线上购物平台搜索发现，仍有不少商家在销售“遛娃神器”，售价从40多元到千元不等，销量排名前三的三款商品，月销量均超过4000笔。

北青报记者随机选择了10款不同商家在售的“遛娃神器”进行查看，在这10款商品的商品介绍中，商家多对商品的外观和使用方式进行了大量描述，对于商品的安全性描述并不多，且在10款商品详情中，北青报记者都未看到有质量检测的报告。

随后，北青报记者以顾客的身份分别向这10个商家进行咨询，10个商家的客服或以“质量检测证明在厂家”，或以“我是新来的客服，我也不懂”，或以“我们客服这里没有质量检测证明”等为由拒绝提供质量检测证明。其中，有四家网店的客服试图用可以提供“3C认证（强制性产品认证制度）”来打消北青报记者的顾虑。

北青报记者咨询了该网售平台的客服人员，客服人员对“遛娃神器”因存在严重的质量问题和安全风险被曝光一事表示不知情，称将会把该情况反映至上级部门处理。但截至13日下午7点30分，相关的“遛娃神器”仍在销售。

网红产品

适用童车产品质量标准

北京市康达律师事务所律师韩骁认为，“遛娃神器”只是一种销售技巧，其实际上是一种轻便童车，应被归为童车、儿童玩具一类，适用相应的产品质量标准。从商品评价中可发现，其存在严重的质量安全风险，主要集中在车辆不稳定、易翻倒，导致儿童头部面部受到损伤；使用时车轮脱落，导致儿童摔伤；以及车辆表面有锐利边缘划破儿童皮肤等方面。

依据《产品质量法》，“遛娃神器”属于存在危及人身、他人财产安全的缺陷产品，作为生产者，因产品存在缺陷造成人身、他人财产损害的话，应承担严格的赔偿责任，即无论生产者出于什么样的主观心理状态，都应当承担赔偿责任。作为销售者，由于销售者的过错使产品存在缺陷，造成人身、他人财产损害的，销售者应承担赔偿责任，但销售者如果能证明自己没有过错，则不必承担赔偿责任。

韩律师表示，售卖“遛娃神器”的第三方网购平台，也需承担责任。依据《侵权责任法》和《消费者权益保护法》的相关规定，购买“遛娃神器”的消费者如果发现其质量存在问题，可以与第三方交易平台联系，要求断开链接、停止售卖等。

消费者可要求平台提供销售者信息，网络交易平台无法提供的，消费者可要求平台承担责任。若网络交易平台明知“遛娃神器”存在产品质量缺陷依旧为销售者提供服务，却并未采取必要措施，应与销售者承担连带责任。（记者 王天琪）

(责编：杨曦、仝宗莉)