原标题：16个扣费类恶意程序变种被曝光 全部为视频影音播放类

来源标题：16个扣费类恶意程序变种被曝光 全部为视频影音播放类

记者13日从国家互联网应急中心天津分中心获悉，通过自主监测和样本交换形式，国家互联网应急中心近日发现16个扣费类的恶意程序变种，这些恶意程序在用户未知情的情况下，私自给指定SP号码发送订购短信，消耗用户手机话费。

这16个恶意程序变种名称包括《禁播视频》《魅影视频》《无码神播》《风情影音》《草溜影吧》《嗨影播播》《午夜直播》《含情播吧》《岛国影视》《avi视频》等。

国家互联网应急中心天津分中心安全专家介绍说，这些恶意程序主要采用明扣或暗扣的方式进行操作，明扣是采用不明显提示，采用隐藏、模糊的手段，诱骗用户进行支付，暗扣是没有任何提示的情况下进行支付；明扣主要采用支付宝或微信支付，暗扣主要采用发送SP扣费短信或访问WAP业务链接，订购某包月业务。

为远离恶意程序骚扰，安全专家提醒说，广大手机用户不要下载这些恶意程序，避免手机操作系统和个人信息受到不必要的安全威胁；在下载软件时务必提高警惕，需避开手机资源下载网站或小型电子市场这些潜藏恶意软件的渠道，最好通过官网或正规应用商店下载；对于无缘无故出现的链接或文件，尤其是陌生用户通过短信、微信等工具发送的链接或文件，不要点击或接收；手机上的重要信息如通讯录，需要定期备份，并且要限制各类App的访问权限。同时，在使用手机观看视频或浏览信息时，不要点击如一夜暴富、轻松赚钱等广告链接。

(责编：赵爽、仝宗莉)