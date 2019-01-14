原标题：油价或迎开门红 加满一箱油或多花3.5元

国内成品油将于今日(14日)24时迎来2019年第一次调价，多家机构预测，受国际油价上涨影响，今年国内油价首次调整大概率将上调。

加油站 中新经纬 徐世明摄

加满一箱油或多花3.5元

卓创资讯成品油分析师戴田东表示，欧佩克+产油国有望扩大减产计划、美联储加息放缓以及中美贸易争端释放利好，国际原油迎来九个交易日连续上涨，提振原油变化率连续上升，并一举越过调价红线，2019年首次调价将以上调开始。

卓创资讯分析称，本周国际原油仍旧有上行空间及动力，且目前国内测算幅度已经超过50元/吨调整红线，加之仅剩最后一个工作日，故卓创资讯认为本轮油价上调已是板上钉钉。上调预期提振下，预计近期国内成品油批发价格将仍存在上行空间，但涨幅或有所收窄，随着市场进入新一轮库存消化期，购销情况或逐渐转淡。

截至北京时间1月12日凌晨，WTI 2月原油期货收跌1美元，涨幅1.90%，报51.59美元/桶。布伦特3月原油期货收跌1.20美元，跌幅1.95%，报60.48美元/桶。

据卓创资讯测算，截至1月10日收盘国内参考原油变化率为1.81%，对应汽柴油上调79元/吨，折合升价，0#柴油上调0.07元/升，92#汽油上调0.06元/升。

据隆众资讯测算，截至1月10日原油综合变化率0.98%，预计对应汽柴油上调40元/吨。

据金联创测算，汽柴油或上调90元/吨，预计私家车主加满一箱(50L)92#汽油将多花3.5元。

下一轮油价上调概率大

2019年第二轮调价窗口将于1月28日24时开启，隆众资讯油品分析师李彦对中新经纬客户端表示，目前国际原油市场利好因素开始增强，预计下一轮成品油调价上调的概率偏大。

金联创成品油分析师李杨与李彦的观点不谋而合，李杨也认为，近期国际油价持续上行，使得参考原油均价水平进一步上移，预计新一轮变化率或正向运行，若后续国际油价继续攀高，则1月28日国内汽柴油零售价仍存上涨可能。2019年国际油价大概率仍处于区间内频繁震荡，国内汽柴油零售价也将有高频率的涨跌调整。

(责编：杨曦、仝宗莉)