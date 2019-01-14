原标题：北京地铁票价今年预计仍不上调

本报讯（记者 林艳）今年，北京地铁票价将进入“五年一大调”时间。已经连续两年，北京地铁票价虽达到动态调整的启动点，但由于综合因素考虑暂不调整票价。今年在“五年一大调”动态调整机制下，是否地铁票价将上涨？昨天的人大代表询问、政协委员咨询活动上，市发改委副主任李素芳表示，虽将进入五年一大调时间，但预计北京地铁票价仍将不做调整。

2014年，本市地铁票价上涨，平均票价水平由每人次2元分别提升至4.3元。在涨价同时也建立了价格动态调整机制，“每年一小调，五年一大调”。具体为：每年都评估运营成本变化情况，根据调价公式相机调整，年度增幅不高于北京市人均可支配收入的增幅。并且，每五年对公交价格及调价公式进行调整，经听证和报批后实施。

按照这一时间推算，今年北京地铁票价将进入“五年一大调”时间。李素芳介绍说，如果按照这一机制，地铁票价则面临起始里程、里程价格、计价方法等各方面的大调整。但在综合考虑目前北京布局结构调整、包括城市副中心建设、人员通勤面临的各方面问题，今年北京地铁票价预计不会面临大调整。

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