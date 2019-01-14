北京P2P清退没有硬性数字指标

本报讯（记者 朱开云）去年8月，P2P网贷启动合规检查，分为网贷机构自查、中国互金协会和地方互金协会或相关机构开展的自律检查、地方网贷整治办的行政核查三大部分。昨日，在人大代表询问、政协委员咨询活动上，北京地方金融监督管理局局长霍学文表示，P2P网贷的行业自律检查将在下周基本结束，行政核查阶段将随后展开，预计在3月底前完成行政核查。
去年下半年P2P网贷开始出现爆雷。8月17日全国网贷整治办下发《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作通知》及《108项P2P网络借贷机构合规检查问题清单》中规定的合规整改流程，P2P网贷合规检查将于今年12月底前完成。合规检查工作主要包括三部分：机构自查、行业协会的自律检查、监管机构的现场行政核检（即“三查”），并且在时间安排上“三查”可同时推进、交叉核验。随后，相关协会即开始主动配合北京监管方，开启了对北京地区P2P网贷全面的合规检查工作。
霍学文表示，注册在北京的P2P在全国范围相比是比较多的，但去年七八月份的P2P爆雷潮，北京的情况反而要比许多地方好，这跟北京在此前对监管工作的重视有关。北京对P2P的管理一直比较规范，包括开展产品登记信息披露、资金存管、建立行业协会、加强党建等，这说明强化监管起到了作用。
P2P“三查”一个很重要的目的就是要防控金融风险，要出清行业的乱象，为规范发展奠定基础，稳妥处置已经出现的风险，保护投资人的合法权益。“三查”最重要的内容就是查清真实性问题，包括检查股东是否真实、出资是否真实，项目是否真实，如果这三个都真实，才具备持续发展的可能性。
对于有媒体报道称，北京地区待收规模低于5000万元的P2P平台将不予备案。北京将淘汰90%的P2P网贷企业。对此，霍学文表示，北京清退P2P企业并未设硬性数字指标，对P2P平台的核查，北京将按照全国统一的108项问题清单的规定要求，按照是否可持续进行的标准来进行。
霍学文表示，实际上，“三查”就是一个自然淘汰的过程，如果存在自融、恶意欺诈等相关问题，不符合相关规定，下一步就是被督导，或者强制退出。
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】