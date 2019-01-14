原标题：丁香园售1980元高价鞋垫引争议 回应：是医疗器械

来源标题：售卖高价鞋垫引争议 丁香园：系医疗器械

有网文质疑其攻击权健是为自家产品“开路”；丁香园方面称并非鞋垫，而是医用外固定支具，资质齐全

2018年年底，丁香园自媒体公号丁香医生发布文章质疑权健及其所销售的产品，引发舆论关注。

1月11日，有网文指出，虽然丁香园指权健产品“骨正基”鞋垫价格是天价，但丁香园旗下的丁香诊所在线销售的一款“矫形鞋垫”售价为1980元，比权健鞋垫的价格高出近一倍。文中称，丁香园攻击权健，系为自家产品获得更大市场。

对此，丁香园公关部一工作人员昨日回应新京报记者称，丁香园是私立医疗机构，“矫形鞋垫”价格中包含产品后续的服务费。而且“矫形鞋垫”并非鞋垫，是国家一类医疗器械，相关资质齐全，产品在2018年上半年就已经推出。对于攻击权健系为自家产品一说，该工作人员称“无稽之谈”。

网文指丁香园为自家产品打击权健

2018年12月25日，丁香医生发布《百亿保健帝国权健，和它阴影下的中国家庭》一文，文中质疑权健产品“骨正基”鞋垫价格过高。

近日，名为“行走与歌唱”的微信公众号发布名为《我们都知道丁香园会长出獠牙，但没想到会这么快》的文章，对丁香园旗下的丁香诊所在线销售的一款“矫形鞋垫”提出质疑。

文中称，丁香园关于权健一文，一个关注点是“天价”，即“骨正基”鞋垫售价高达1068元，该款鞋垫在售卖时有折扣，购买价大概七八百元。实际上丁香园旗下的丁香诊所也在线销售一款“矫形鞋垫”，售价同样高昂，为1980元，比权健鞋垫的购买价高出近一倍。文中认为，丁香园攻击权健，是为了让自家产品获得更大的市场空间。

该网文还列举出此前丁香园关注过的一则新闻，即2018年9月新华社报道，江苏省人民医院销售的用于矫正治疗的一款鞋垫价格是2650元一双，但供应商出货时的价格仅仅是260元。以此暗示丁香园自己售卖的鞋垫可以卖高价，却在指责他人不行。

昨日，新京报记者在丁香诊所平台上已搜索不到该鞋垫。

回应：“矫形鞋垫”是医疗器械 资质齐全

昨日，丁香园公关部一工作人员告诉新京报记者，网文所指的“矫形鞋垫”并非鞋垫，是医用外固定支具，属于国家一类医疗器械。

该名工作人员称，丁香园所售的“矫形鞋垫”不向普通人群销售。此前丁香诊所也只是对产品进行过展示，而且展示价格并不是该产品的统一定价，具体价格会根据医生的评估和测量，看需要定制哪些点位后再计算价格。因此，该产品只能在经过医生评估后进行个性化定制，然后才能使用。“价格也不是固定在1980元。”

从丁香园方发给新京报记者的一份资料来看，该产品使用的是进口100% EVA((乙烯-醋酸乙烯共聚物)材料，专业设计定制鞋垫，更适合病症需求。购买该矫形鞋垫需要到诊所进行评估，否则无法根据使用者的情况定制鞋垫。医生根据个人足部情况，经过足踝发育形态360度全面评估(包括脊柱侧弯筛查、步态分析、骨盆评估、下肢生物力学分析、足弓发育情况评估、足底压力检测)，根据每个人足部情况定制鞋垫，专家一对一跟踪服务有助于提升治疗效果。虽然可以远程初步评估，但远程评估无法取得数据定制鞋垫。

如果“骨正基”鞋垫和江苏人民医院的鞋垫属“天价鞋垫”，但处于相似价位的丁香园的“矫形鞋垫”是否也属于“天价鞋垫”？对此，该工作人员并未直接回答，而是称，丁香诊所是私立的医疗机构，不享受公立医院的财政补贴和税收优惠。民营医疗机构是公立医疗机构的补充，丁香诊所更多的是体现医生专业的服务价值，这个定价主要是包括产品后续的服务费。

该名工作人员称，“矫形鞋垫”的价格是浮动的，就像牙套一样。“材质和需求不同，价格也有高低。后续使用矫形鞋垫的时候，还会去诊所复查，看使用的情况如何进行调整。”

该工作人员表示，“矫形鞋垫”生产厂家医疗器械生产资质齐全，丁香诊所的平台上各个证件也是齐全的，可以售卖相关产品。

针对网上“攻击权健，是为了自家产品入市”的说法，该工作人员称是“无稽之谈”。

- 追访

该产品在相关部门有备案

据了解，国家对一类医疗器械实行生产备案制。

上述丁香园公关部工作人员向新京报记者提供了“矫形鞋垫”的医疗器械生产资质，即备案号浙杭械备20180125号。昨日，新京报记者在杭州市场监督管理局官网进行查询，确认该备案号的存在，产品名称为医用外固定支具。官网信息显示，该款产品在杭州市第一类医疗器械备案信息中进行公示，产品由杭州足科科技有限公司生产。

记者检索发现，杭州足科是一家专业研究人体生物力学的科技型医疗器械公司。

北京儿童医院骨科副主任医师范竟一告诉记者，真正的矫形器具鞋垫需要经过医生诊断，然后由专业矫形器具制作人员做踏模、足底受力的力学分析等，再进行个性化制作。而权健卖的鞋垫不属于矫正器具，没有进行个性化设计，也没有矫正器具的合法手续，其与矫形器具类鞋垫不具有可比性。(王瑞文 周世玲 王卡拉)

(责编：赵爽、仝宗莉)