人社部：2019年将采取一系列措施来稳定就业

原标题：多措并举稳定就业局势 深化社会保障制度改革——人力资源社会保障部负责同志就贯彻落实中央经济工作会议精神接受采访

新华社北京1月13日电 1月10日下午，人力资源社会保障部负责同志就贯彻落实中央经济工作会议精神接受了人民日报记者李心萍、新华社记者叶昊鸣、经济日报记者韩秉志的联合采访。

记者：中央经济工作会议将稳就业摆在“六稳”工作的第一位，凸显了做好就业工作的重要意义。请问如何看待当前就业形势？

人力资源社会保障部负责同志：习近平总书记多次强调，就业是最大的民生。刚刚过去的2018年，各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院关于就业工作的决策部署，扎实工作、努力奋进，就业工作取得积极进展，就业目标任务圆满完成，就业局势保持总体稳定。具体可以从三个方面来看：

一是新增就业情况较好。2018年城镇新增就业达到1361万人，同比增加10万人，已连续六年超过1300万人。二是失业率保持在低位。年末城镇登记失业率为3.8%，降至近年来的低位。三是岗位供给总体大于求职人数。根据100个城市的统计数据，2018年求人倍率(招聘岗位数与求职人数的比值)始终保持在1以上，四季度为1.27，表明1个求职者对应着1.27个就业岗位，岗位数量供大于求。

在经济增速放缓的情况下，我国就业局势总体平稳、稳中有进，不仅有力支撑了经济发展基本面，保障和改善了民生，也对维护改革发展稳定大局发挥了重要作用，成绩来之不易。根本在于以习近平同志为核心的党中央坚强领导，在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引。同时，得益于经济发展拉动就业的能力不断增强，得益于改革红利的持续释放，得益于积极就业政策效应的进一步发挥，也离不开社会各界的关心支持和广大劳动者的拼搏奋斗。

同时也要看到，我国依然是世界上人口和劳动力最多的发展中国家，解决就业问题具有长期性、艰巨性、复杂性。

记者：2019年在稳就业方面有哪些重点举措？

人力资源社会保障部负责同志：2019年，我国的就业总量压力不减，需要在城镇就业的新成长劳动力仍然保持在1500万人以上，特别是高校毕业生数量达834万人，再创新高。同时，结构性就业矛盾更加突出。中央经济工作会议针对今年的新形势新情况新变化，把稳就业作为“六稳”的首位，摆在突出位置，专门对做好就业工作提出明确要求。各级人社部门将认真贯彻落实中央经济工作会议精神，突出一条主线，着力在四个方面下功夫，全力确保就业局势稳定。

突出一条主线，就是突出实施就业优先政策这一主线，坚持把就业作为经济发展的优先目标，采取更加积极的就业措施，抓重点、调结构、守底线，推动实现经济发展和扩大就业的良性循环。

重点在四个方面下功夫：一是在为企业减负担增活力上下功夫。企业有活力，就业就有保障。我们将加快研究降低社会保险费率的实施方案。加大失业保险费返还的力度和幅度，对不裁员或少裁员的参保企业，可返还其上年度实际缴纳失业保险费的50%。提高创业担保贷款额度，将个人申请额度从10万元提高到15万元，小微企业申请额度从200万元提高到300万元。力争通过实质性措施为企业减负担、增活力。二是在突出重点群体精准施策上下功夫。在做好面上就业工作的同时，突出重点，做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业创业工作，实施有针对性的项目和计划，加强实名制管理和服务，组织开展春风行动等就业专项服务活动。三是在强化培训提高劳动者职业技能上下功夫。劳动者一技在手、终身受益。开展大规模职业技能培训，对培训合格的失业人员给予职业培训补贴，放宽企业职工申领技能补贴的条件，通过多渠道、多方式提供有针对性的培训，不断提高劳动者就业创业的能力。四是在保障权益兜牢底线上下功夫。加大对困难人员的就业援助，确保“零就业家庭”动态清零，及时兑现失业保险等社会保障待遇。加大保障农民工工资支付工作力度，维护劳动者权益，构建和谐劳动关系，为社会稳定做出积极贡献。

记者：中央经济工作会议提出深化社会保障制度改革。随着人口老龄化进程加快，在推动养老保险制度可持续发展方面有哪些措施？

人力资源社会保障部负责同志：社会保障是民生安全网，与人民幸福安康息息相关，关系国家的长治久安。党的十八大以来，党中央、国务院对社会保障工作作出一系列重大决策部署，各地区各部门认真抓好贯彻落实，我国社会保障工作取得了显著进展，覆盖城乡居民的社会保障体系基本建立。深入实施全民参保计划，基本养老保险覆盖人数达到9.4亿人，失业保险、工伤保险参保人数持续增加，制度的公平性显著提升。基金收支规模持续扩大，基金监管机制不断完善，保障水平稳步提高，制度运行总体平稳。社会保障卡持卡人数超过12亿人，公共服务能力和水平进一步增强。

也要看到，我国社会保障工作仍然面临许多矛盾和困难。特别是人口老龄化进程加快，老年人口规模大、老龄化高峰持续时间长等特点明显，养老保险制度可持续运行面临严峻挑战。我们将认真贯彻落实中央关于深化社会保障制度改革的要求，强化兜底保障功能，坚持完善制度、守住底线，立足当前、着眼长远，多措并举促进养老保险制度可持续发展。一是实施全民参保计划，扩大覆盖范围，增加基金收入。二是实施基金中央调剂制度，在加快推进省级统筹基础上推进全国统筹，合理均衡地区间养老保险基金负担。三是推动基金市场化、多元化、专业化投资，实现基金保值增值。四是划转部分国有资本充实社保基金，提升基金抗风险能力。五是发展多层次养老保障体系，满足不同群体的养老保障需求。

(责编：杨曦、仝宗莉)