原标题：专家：房贷利率下调 不代表放松楼市调控

近期，多地传来房贷利率松动的消息， 市场对于未来的房贷利率走势，再次掀起讨论热潮。

昨日，58安居客房产研究院首席分析师张波在接受《证券日报》记者采访时表示，近期部分城市房贷利率下调，与2018年第四季度以来央行的多次定向降准有直接关系，同时，从回调房贷利率的城市来看，当地房贷利率也都处于较高水平，贷款额度相对充足，加之购房按揭贷款的坏账比例较低、风险较小，因此，在流动性充分的前提下，银行的下调意愿就会更为明显。

然而，在中原地产首席分析师张大伟看来，虽然近期央行降准使得房贷利率继续下探的可能进一步加大，但春节前后，银行的资金面并未完全宽松，因此，预计短期内银行下调房贷利率的可能性不大。

中国银行国际金融研究所研究员李赫对《证券日报》记者表示，房贷利率下降确实会使得购房者的购房成本降低，虽然在理论上将为房价上涨提供一定的支撑，但由于现阶段市场中的购房需求较弱，叠加今年一二线城市共有产权房、长租房等大量入市，预计今年房价上涨空间不大。

张波也指出，房贷利率下调并不代表楼市调控出现放松，虽然这在一定程度上可以理解为对楼市的间接利好，会刺激一部分购房需求，但其对市场的影响仍相对有限。（本报记者 杜雨萌）

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