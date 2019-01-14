原标题：ofo与上海凤凰和解释放积极信号？ 专家称都是“套路”

春天渐行渐近，ofo的资本寒冬或许也正在转暖？

经历了4个多月的等待后，上海凤凰与ofo运营主体东峡大通（北京）管理咨询有限公司涉及的合同纠纷终于有了最新进展。1月12日，上海凤凰披露公告，称经北京市第一中级人民法院的主持调解，公司子公司凤凰自行车与东峡大通达成调解协议，公告显示，凤凰自行车与东峡大通双方确认东峡大通共应付凤凰自行车7191.61万元，双方同意北京市第一中级人民法院扣划东峡大通被冻结款项2804.05万元并支付给凤凰自行车，剩余款项分期支付。

上海凤凰方面表示，此次判决后，公司子公司凤凰自行车收回了部分应收款项，并就剩余款项与东峡大通达成执行和解协议，有效降低了应收款项的风险，亦将对上市公司损益带来一定的积极影响。

上海社科院互联网研究中心首席研究员李易对《证券日报》记者谈到，上市公司有自己的苦衷，“逾7000万元的应收账款拖到年底是很麻烦的，上市公司也需要给监管部门和投资人一个交待。”李易谈到，上海凤凰只是在公告中表示同意ofo分期还款，但并不能表示ofo具有分期还款的能力。“都是套路。”李易如是说。

对于上海凤凰而言，同意ofo分期还款是无奈之举还是ofo方面已有了能够分清付清欠款的筹码目前还不得而知。但有ofo相关供应商人士对《证券日报》记者透露，上海凤凰同意ofo分期还款属于“个别情况”，其所在的供应商也并未同意ofo分期还款。

但无论如何，上海凤凰与ofo达成和解似乎正在透露一个积极讯号。此外，日前有消息称ofo海外事业部总经理陈钰瑄宣布部门解散，海外事业部目前有50多名员工，陈钰瑄口头给大家提出了三个方案，其中一个解决方案为调岗至国内业务部门，直到今年4月、5月只发放一半薪水，届时将有赔偿方案。ofo于今年4月、5月将推出赔偿方案这一说辞亦已发市场遐想。

谈及部门解散一事，ofo方面相关负责人告诉《证券日报》记者，称“这是正常业务调整”，但对于4月、5月赔偿资金从何而来并未回复。

有接近ofo的相关人士告诉《证券日报》记者，并未听说有新的融资方案，但感觉ofo公司的人还在减少。谈及ofo的资金困局，上述人士告诉记者：“肯定是有资金进来的，但应该不是融资，应该是临时性的资助。”

李易对《证券日报》记者表示，从ofo承诺今年4月、5月出台赔偿方案就猜测ofo得到了新的融资这一判断过于乐观。李易称，不排除ofo在4月、5月将会拿到资金的可能性，但也有可能只是ofo方面的一种口头承诺或者说是一种拖延战略。“目前还看不到ofo方面的一些利好消息，除非ofo的投资人一致决定调低估值吸引新的投资人进来，或者大股东出手协助。”李易谈到，“但几轮投资人能达成一致会很难，此外目前市场上也并没有听到关于ofo得到资助的风声”。

此外，今年一月推出的电商法或将进一步讲ofo推至窘境。李易谈到，目前ofo投资人或者潜在投资人最担心的就是押金挤兑的问题。“投资人坐在谈判桌上问的第一个问题一定是ofo要还多少押金，要什么时候还。这是个很现实的问题。”李易指出，“电商法对押金问题作出明确规定，因此ofo面临的恐怕不仅仅是需要退还押金的问题。”（本报记者 李乔宇）

(责编：朱江、仝宗莉)