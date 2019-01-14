原标题：2019年国际油价上行压力大 将保持低位震荡

《证券日报》记者了解到，1月13日，北京理工大学能源与环境政策研究中心在北京举行2019年度“能源经济预测与展望研究报告发布会”。

其中，《2019年国际原油价格分析与趋势预测》报告执笔人赵鲁涛副教授认为，2019年国际原油市场将延续供大于求态势，国际原油市场持续动荡，价格难以有效提振，油价上行压力较大，将保持低位震荡。

回顾2018年原油市场，2018年上半年，国际油价价格小幅波动，较为稳定。下半年，在“维也纳联盟”减产协议和伊朗制裁的双重推动下油价经历了两轮大幅度增长，Brent原油现货价格达到四年来的最高点86.07美元/桶，但随着沙特、俄罗斯和美国原油产量增长及伊朗制裁力度弱于预期，石油市场供给过剩明显，导致油价在去年10月份到达最高点后，持续下跌，直至年底仍处于低价震荡状态。

报告指出，从基本面因素来看，2019年世界经济增速放缓，逆全球化带来的负面影响，将拉低全球经济发展预期，世界石油需求的增速有所下降；“维也纳联盟”减产协议生效，但仍旧难以平衡美国原油产量的增长；国际原油市场供给格局改变效应显现，多方博弈削弱了单个主体对市场的控制能力；世界原油供大于求的局面得不到有效改善，将抑制油价回升。同时，从非基本面因素来看，美国持续“加息缩表”，推动美元指数走强，对油价上涨形成压力；石油期货市场投资者持续看空，市场预期难以乐观；国际关系纷繁复杂，形势多变，地缘政治冲突风险加大，石油市场波动性加剧。

基于以上分析，赵鲁涛副教授还表示：“在各种因素综合作用下，2019年国际原油市场持续动荡，价格难以有效提振，将呈现低位震荡的态势。预计Brent、WTI原油均价将会达到57美元/桶-72美元/桶和51美元/桶-66美元/桶。”

值得一提的是，该系列报告是由北京理工大学讲席教授魏一鸣领导的研究团队，根据上一年度国际和国内能源经济与气候政策形势的变化，选择特定主题开展针对性研究所取得的研究成果。自2011年以来，北京理工大学已连续9年发布报告，赢得了广泛的社会关注。（本报记者 李春莲）

(责编：朱江、仝宗莉)