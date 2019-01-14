原标题：我国国际互联网经济规模指数世界第一

本报北京1月13日讯 记者徐惠喜报道：1月13日，中央财经大学中国互联网经济研究院、经济学院及社会科学文献出版社共同发布了《互联网经济蓝皮书：中国互联网经济发展报告（2018）》。报告显示，中国在国际互联网经济规模指数方面位列世界第一。

互联网经济蓝皮书课题组建立的由中国发起和主导的国际互联网经济发展指数，反映了中国互联网经济在国际视野中的定位、发展潜力及优劣势。该指数旨在衡量各国互联网经济发展的总量规模及其在25个主要经济体中的比重。具体而言，规模指数从互联网经济企业数、网民人数、网络零售额在25个国家中的占比进行测算。测算结果显示，中国、美国、日本、德国和英国分列前五位。其中，中国、美国两国优势明显。发达国家的互联网经济规模庞大，占据排行榜前半段的主要位置。俄罗斯、墨西哥、巴西等发展中国家排名上升较为显著，这表明发展中国家的互联网经济规模大幅扩张。

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