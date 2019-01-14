我国国际互联网经济规模指数世界第一

本报北京1月13日讯 记者徐惠喜报道：1月13日，中央财经大学中国互联网经济研究院、经济学院及社会科学文献出版社共同发布了《互联网经济蓝皮书：中国互联网经济发展报告（2018）》。报告显示，中国在国际互联网经济规模指数方面位列世界第一。
互联网经济蓝皮书课题组建立的由中国发起和主导的国际互联网经济发展指数，反映了中国互联网经济在国际视野中的定位、发展潜力及优劣势。该指数旨在衡量各国互联网经济发展的总量规模及其在25个主要经济体中的比重。具体而言，规模指数从互联网经济企业数、网民人数、网络零售额在25个国家中的占比进行测算。测算结果显示，中国、美国、日本、德国和英国分列前五位。其中，中国、美国两国优势明显。发达国家的互联网经济规模庞大，占据排行榜前半段的主要位置。俄罗斯、墨西哥、巴西等发展中国家排名上升较为显著，这表明发展中国家的互联网经济规模大幅扩张。
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】