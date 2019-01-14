原标题：记者手记：5G时代将引爆哪些颠覆性场景

新华社美国拉斯维加斯1月11日电 记者手记：5G时代将引爆哪些颠覆性场景

新华社记者周舟 谭晶晶 熊茂伶

正在美国拉斯维加斯举行的消费电子展（CES）上，大大小小的厂商都把“5G时代”挂在嘴边。可以说简称5G的第五代移动通信技术正“叩响大门”，打开门后会发生什么，引发了业界人士的丰富想象。

在一场研讨会上，高通公司高管约翰·斯米将5G定义为“变革性技术”，微软公司的皮特·伯纳德称其为“催化剂技术”。美国韦里孙通信公司首席执行官卫翰思在一场主题演讲中，多次说5G是一种“量子跃迁”，与3G到4G的渐进变化截然不同。

卫翰思认为，5G的技术特点可以用“快”“稳”“密”来形容，而这3个特点分别“催化”出3类应用场景。

第一，5G“快”——在5G网络覆盖下，下载一部分辨率达到4K的电影理论上不超过18秒，但速度带来的不仅是量变。

《纽约时报》在展会上宣布建立一个5G新闻实验室，未来的新闻故事会根据时间、读者所在地提供交互性、沉浸性的3D流媒体影像，让读者身临其境地看新闻。

业界人士认为，5G将给近年来“只听雷声大、不见雨点来”的“增强现实/混合现实”（AR/MR）技术带来新生。美国初创企业“第三只眼”首席执行官尼克·切鲁库里迫不及待地盼着5G全面部署，他说只有5G的速度能让这种技术走出体验区，形成产业规模。

第二，5G“稳”——如果只是速度的提升，还谈不上质变。5G最显著的特点是低时延和高可靠，即在任何环境下都表现稳定。

医疗技术行业的Medivis公司首席执行官克里斯·莫利在展会上说，5G网络让医生在“混合现实”工具的帮助下完成精准的开颅手术，比“外科手术般的精准”更精准。这种科幻般的技术只能在5G时代实现，原因正是5G信号“不断片”。1秒钟的卡顿对看电影而言最多令人有些不快，但在医学领域会关乎生命。

5G的技术要求之一是能够支持速度高达每小时500公里的设备，因此5G技术推动的产业还包括无人驾驶汽车。例如，普通人踩刹车的反应速度大约是0.4秒，而无人车在5G场景下的反应速度有望不到1毫秒，这无疑是无人驾驶可能最终获得使用者信任的基础之一。

无人驾驶因5G而更接近现实，这块巨大的蛋糕也吸引了众多企业。CES展台上，不论英特尔、英伟达等芯片巨头，还是中国人工智能企业地平线等初创公司，都给人感觉它们是造“无人汽车”的。

第三，5G“密”——5G网络每平方公里可支持100万台设备，非常有助于物联网发展。

今年展会上，智慧城市成为一个新的产品类别，其底层技术就是物联网。展会主办方、美国消费技术协会的市场研究业务负责人史蒂夫·柯尼格引用了业界常说的一句话——过去30年将人连接起来，接下来30年会将物连接起来。

国际标准组织“第三代合作伙伴计划”（3GPP）定义了5G的三大场景，即增强移动宽带、低时延高可靠和大规模物联网业务，正好对应着“快”“稳”“密”三个特点。

目前5G的多数应用场景还只是一种展望，有些可能比预想中进展得慢，甚至遭到淘汰，有些未曾料想的场景又可能会冒出来形成颠覆式创新。但可以肯定的是，5G会引发一场大幅改变生活方式的革命，这也是各国推动部署5G的重要动力。

(责编：杨曦、仝宗莉)