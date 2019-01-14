我国登记财产指标排名跻身全球先进行列

人民网北京1月14日电 （朱江）记者从自然资源部获悉，日前，世界银行发布的《2019营商环境报告》显示，在监测的190个经济体中，我国营商环境评价“登记财产”指标从2018年的第41名上升至第27名，提升了14名，达到了全球先进水平。

《2019年营商环境报告》对上海、北京两个主要城市的评估显示，平均登记财产需3.6个手续、耗时9天、成本占财产价值的4.6%、土地管理质量指数为23.7分。与2018年相比，登记财产手续减少0.4个、耗时减少10.5天、土地管理质量指数提高5.4分。

据了解，登记财产是世界银行营商环境评价指标之一，主要用于衡量企业从二级市场购买土地、房产等不动产所需的流程、时间及办理费用，并从信息透明度、土地争议解决指数等角度评估土地管理质量。评价涉及的财产登记程序、时间和费用包括与不动产交易、税务、登记等政府部门之间的各项事务以及律师、公证员等中介服务机构的尽职调查等事项。

世界银行报告指出，中国登记财产指标排名获得大幅提升，得益于上海、北京针对不动产登记推出的一系列改革举措，通过简化管理程序和增强土地管理系统的可靠性和透明度，使“登记财产”更便利。一是通过优化登记流程，强化部门间协作沟通，精减了办事环节，大幅压缩了办理时限。二是推出“互联网+政务服务”，加强信息互通，进一步提升审批效率和工作质量，实现“最多跑一次”。三是不断创新便民利民服务举措，在登记大厅配备自助查询终端，针对重点企业和特殊群体开通绿色通道，提高企业和群众的满意度，使改革举措落到实处。

自然资源部自然资源确权登记局负责人表示，为优化营商环境，自2017年5月以来，原国土资源部先后出台一系列制度措施，确保不动产登记规范有序、便民利民，这些措施包括逐步压缩不动产登记办理时限，大力推行“一窗受理、并行办理”，开展“减证便民”服务，拓展网上办理事项，延伸登记服务范围，加快推进政务服务“一网通办”，提供信息共享服务等。截至2018年底，全国所有市县的一般登记、抵押登记业务办理时间分别压缩至15个、7个工作日以内，预计2019年底前一般登记、抵押登记业务办理时间将分别压缩至10个、5个工作日以内，5年内登记时间压缩2/3以上、压减到5个工作日以内。

世界银行《2019年营商环境报告》还披露，当前登记财产全球最佳实践是新西兰，登记财产仅需查询登记信息、申请登记两个手续，由于没有交易审核、税收等环节以及实行电子签名电子证照等原因耗时仅1天，成本占财产价值的0.1%，土地管理质量指数达到26.5分。俄罗斯、美国分别排名第12位和第38位。

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