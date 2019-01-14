今晚24时油价或迎年内首涨 下一调价周期仍呈涨势

“今晚24时，年内首涨即将正式落实。”记者从社会监测机构获悉，今夜24时将上调汽柴油限价。隆众资讯、卓创资讯双双表示，1月11日收盘国内第10个工作日，参考原油变化率为2.53%，对应汽油上调110元/吨，柴油上调105元/吨，折合升价为92#汽油及0#柴油均上涨0.09元/升。

隆众资讯分析师李彦表示，本次调价是2019年第一次上调，本次调价过后，2019年成品油调价将呈现“一涨零跌零搁浅”的格局。上调政策落实后，消费者用油成本小幅上升，加满一箱50L的92#汽油将多花4.5元。

李彦认为，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现上调的趋势，幅度在280元/吨左右。这样的幅度意味着，下一轮调价周期的上行趋势非常稳固。

卓创资讯成品油分析师徐娜表示，后期来看，减产协议依旧对国际油价有一定支撑作用，金融市场情绪稳定，美国股市或有向好走势，加之美元阶段性走弱，料下周期原油仍有一定上涨空间。加之下周期原油初始位置较本周期均价偏高，变化率或处于正值高位，1月28日24时，国内成品油市场或迎来“二连涨”的局面。

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