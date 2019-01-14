北京地铁将告别单一票制 公共交通今年有望“一码通”

原标题：公共交通今年有望“一码通”
本报记者 刘冕
用全国第二长的线网，安全快捷地运输着全国最多的客流。昨天，市人大代表询问、政协委员咨询活动中，“轨道交通”成为热门话题。市交通委介绍，今年，除延续年年开新线的惯例外，北京地铁还将有新举措。很快，地铁将告别单一票制，推出“日票”。同时，北京公共交通有望逐步实现“一码通”，乘客无论乘坐公交还是地铁，只需下载一款App使用即可。
今年，本市还将启动新一轮轨道交通建设规划。3号线一期、12号线、16号线二期等线路都将提速建设。
目前，北京地铁采取按里程计价，乘客可以购买单程票卡或使用充值卡乘坐。不过很快，北京地铁将新增多种票制。
最先推出的是“日票”，乘客可在24小时内不限次数乘坐轨道交通。这种卡非常利于推动城市旅游业发展，为来京游客提供方便。昨天，市交通委新闻发言人容军在回答市人大代表问题时透露，会分析假期一卡通的通勤数据，摸清短期来京人员的需求，票价也需要综合测算。“要有平衡点。每次坐要比单独购票有吸引度，但如果太优惠了，会分流日常通勤乘客，也会给轨道交通带来压力。”
按计划，率先启动的地铁“日票”将是二维码形式。“电子版日票”，将使短途游客离京前不必再有退卡烦恼。
未来，公交和地铁也将联合推出类似“日票”的“联票”。容军说：“地铁每年都有新线路开通，势必每年会有新客流加入。但相对而言，公交客流只能持平甚至有小的回落。”公交和地铁即将推出的“联票”有望改善这种局面。
今年，公交机具将更新升级，为下一步推出“混合卡”做准备。同时，本市会将目前公交、地铁不同的刷卡App“统一”。乘客只需下载一款App，就可以乘坐所有公共交通。
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