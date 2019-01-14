海关总署：去年我国外贸进出口总值超30万亿元 创历史新高

人民网北京1月14日电 （王子侯）今日，国新办就2018年全年进出口情况举行新闻发布会。海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，2018年对外贸易总体平稳，稳中有进，进出口规模创历史新高，有望继续保持全球货物贸易第一大国地位。据海关统计，2018年，我国外贸进出口总值30.51万亿元人民币，比2017年增长9.7%。其中，出口16.42万亿元，增长7.1%；进口14.09万亿元，增长12.9%。
李魁文介绍，据海关统计，2018年，我国外贸进出口总值30.51万亿元人民币，比2017年增长9.7%。其中，出口16.42万亿元，增长7.1%；进口14.09万亿元，增长12.9%；贸易顺差2.33万亿元，收窄18.3%。按美元计价，2018年，我国外贸进出口总值4.62万亿美元，增长12.6%；其中，出口2.48万亿美元，增长9.9%；进口2.14万亿美元，增长15.8%；贸易顺差3517.6亿美元，收窄16.2%。具体有以下几个方面的特点：
一是年度进出口总值再上新台阶。2005年，我国外贸进出口总值首次超过10万亿元人民币；2010年，超过20万亿元；2018年，再创新高，超过30万亿元，比2017年的历史高位多2.7万亿元。
二是一般贸易进出口快速增长，比重上升。2018年，我国一般贸易进出口17.64万亿元，增长12.5%，占我国进出口总值的57.8%，比2017年提升1.4个百分点，贸易方式结构有所优化。
三是对主要贸易伙伴进出口全面增长，与“一带一路”沿线国家进出口增势良好。2018年，我国对前三大贸易伙伴欧盟、美国和东盟进出口分别增长7.9%、5.7%和11.2%，三者合计占我国进出口总值的41.2%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口8.37万亿元，增长13.3%，高出全国整体增速3.6个百分点，我国与“一带一路”沿线国家的贸易合作潜力正在持续释放，成为拉动我国外贸发展的新动力。其中，对俄罗斯、沙特阿拉伯和希腊进出口分别增长24%、23.2%和33%。
四是民营企业进出口增长，比重提升。2018年，我国民营企业进出口12.1万亿元，增长12.9%，占我国进出口总值的39.7%，比2017年提升1.1个百分点。其中，出口7.87万亿元，增长10.4%，占出口总值的48%，比重提升1.4个百分点，继续保持第一大出口主体地位；进口4.23万亿元，增长18.1%。2018年，我国民营企业对外贸进出口增长的贡献度超过50%，成为我国外贸发展的一大亮点。同期，外商投资企业进出口12.99万亿元，增长4.3%，占42.6%；国有企业进出口5.3万亿元，增长16.8%，占17.4%。
五是中西部和东北地区进出口增速高于全国整体增速，区域发展更趋协调。2018年，西部12省市外贸增速为16.1%，超过全国增速6.4个百分点；中部6省市外贸增速为11.4%，超过全国增速1.7个百分点；东北三省外贸增速为14.8%，超过全国增速5.1个百分点；东部10省市外贸增速为8.8%。
六是机电产品出口占比提升，出口商品结构持续优化。2018年，我国机电产品出口9.65万亿元，增长7.9%，占我国出口总值的58.8%，比2017年提升0.4个百分点。其中，汽车出口增长8.3%，手机出口增长9.8%。同期，服装、玩具等7大类劳动密集型产品合计出口3.12万亿元，增长1.2%，占出口总值的19%。
七是原油、天然气和铜等大宗商品进口量价齐升，铁矿砂和大豆进口量有所减少。2018年，我国进口原油4.62亿吨，增加10.1%；天然气9039万吨，增加31.9%；成品油3348万吨，增加13%；铜530万吨，增加12.9%。此外，进口铁矿砂10.64亿吨，减少1%；大豆8803万吨，减少7.9%。初步测算，全年我国进口价格总体上涨6.1%。其中，原油上涨30%，成品油上涨20%，天然气上涨22.9%，铜上涨3.2%。
李魁文表示，2019年，海关总署将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，围绕稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，扎实推进海关各项改革，着力优化口岸营商环境，推动外贸稳中提质，更好地服务国家经济社会发展大局。
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