第三届“杰出工程师奖”颁奖典礼举行

人民网北京1月14日电（记者 谷业凯）中华国际科学交流基金会联合苏州市人民政府、中国教育电视台13晚在京举办第三届“杰出工程师奖”颁奖典礼，对“杰出工程师奖”和“杰出工程师青年奖”获得者进行表彰。全国政协原副主席、中华国际科学交流基金会名誉理事长白立忱、全国人大教科文卫委员会原主任委员、中华国际科学交流基金会名誉理事长白克明以及科技部、教育部、民政部有关部门的领导，有关专家学者和社会各界人士5000余人出席。

“杰出工程师奖”是由中华国际科学交流基金会发起，经科技部和国家科学技术奖励工作办公室批准设立的奖项。目的是大力弘扬“责任、创新、协同”的中国工程师精神，奖励和表彰在全国生产建设一线做出突出贡献的工程技术人员。该奖每两年评选一次，今年是第三届，随着评选机制日臻完善，影响更加广泛，业已成为目前国内涵盖领域最广、最据权威性的工程技术人员奖项。

本届“杰出工程师奖”评选工作于2018年4月启动，中华国际科学交流基金会组织工程技术各领域的知名院士专家学者组成评审委员会，对各行业协会和院士推荐的优秀候选人进行严肃认真公平公正的评选，最终评选出40名“杰出工程师奖”获得者和30名“杰出工程师青年奖”获得者。这些获奖者在技术创新和成果应用方面业绩突出。40位“杰出工程师奖”获得者共获得国家科技进步奖和国家发明奖60项，省部级科技进步奖和发明奖151项，拥有发明专利771余件；30位“杰出工程师青年奖”获得者共获得国家科技进步奖和国家发明奖10项，省部级科技进步奖和发明奖 66项，拥有发明专利695余件。

改革开放40年来，中国经济社会快速发展，科技创新和重大工程捷报频传，这些都离不开工程师们做出的重要贡献。设立“杰出工程师奖”，表彰为推进国家技术创新、促进产业结构调整、提升行业技术水平做出杰出贡献的工程技术人员具有十分重要的现实意义。

颁奖典礼上，还向中国电子科技集团第四十一研究所、中国生物技术股份有限公司、中国恩菲工程技术有限公司、有研科技集团有限公司、金发科技股份有限公司、中国移动通讯有限公司研究院、江苏苏博特新材料股份有限公司、北京雪迪龙科技股份有限公司、中国煤炭科工集团有限公司及亨通集团有限公司等十家企业颁发了“工程科技人才贡献奖”，表彰他们对工程科技人才方面做出的贡献。（完）

附件：中华国际科学交流基金会第三届“杰出工程师”获奖名单

“杰出工程师奖”获得者名单（按姓氏笔画为序）

序号 姓名 工程师所在单位 1 丁彩玲（女） 山东如意科技集团有限公司 2 于斌 大同煤矿集团有限责任公司 3 马卫东 武汉邮电科学研究院 4 文光才 中煤科工集团重庆研究院有限公司 5 方向晨 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院 6 王健 特变电工沈阳变压器集团有限公司 7 冯志海 航天材料及工艺研究所 8 包玮 合肥水泥研究设计院有限公司 9 刘正东 中国钢研科技集团有限公司 10 刘起英（女） 中国玻璃控股有限公司 11 吕启涛 大族激光科技产业集团股份有限公司 12 曲胜利 山东恒邦冶炼股份有限公司 13 朱忠义 北京市建筑设计研究院有限公司 14 许晓红 江阴兴澄特种钢铁有限公司 15 吴华（女） 北京百度网讯科技有限公司 16 吴剑旗 中国电子科技集团公司第三十八研究所 17 宋晓玲（女） 新疆天业（集团）有限公司 18 张春颖（女） 西藏天虹科技股份有限责任公司 19 李叶青 华新水泥股份有限公司 20 李红卫 有研科技集团有限公司（原：北京有色金属研究总院） 21 李红霞（女） 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 22 李宗杰 中国石化西北油田分公司 23 李春雷 石药控股集团有限公司 24 汪瑞军 中国农业机械化科学研究院 25 沈存利 内蒙古自治区有色地质勘查局（内蒙古有色地质矿业（集团）有限责任公司） 26 沈政昌 北京矿冶科技集团有限公司 27 邱显扬 广东省科学院 28 陈历俊 北京三元食品股份有限公司 29 尚敬 中车株洲电力机车研究所有限公司 30 林民 中国石化石油化工科学研究院 31 胡长华 徐州煤矿安全设备制造有限公司 32 胡亚安 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 33 郦建国 浙江菲达环保科技股份有限公司 34 徐仰汇 广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院 35 焦洁（女） 北京机床所精密机电有限公司 36 葛维春 国网辽宁省电力有限公司 37 韩炳涛 中国重型机械研究院股份公司 38 褚旭 上海联影医疗科技有限公司 39 蔡晶晶 北京永信至诚科技股份有限公司 40 樊启祥 中国华能集团有限公司

“杰出工程师青年奖”获得者名单（按姓氏笔画为序）

序号 姓名 工程师所在单位 1 丁正江 山东省第八地质矿产勘查院 2 万烨 中国恩菲工程技术有限公司 3 于旸 腾讯科技（北京）有限公司 4 马登永 苏州上声电子有限公司 5 尹震宇 中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司 6 王东 博奥生物集团有限公司暨生物芯片北京国家工程研究中心 7 王宝冬 国家能源集团北京低碳清洁能源研究所 8 包汉生 中国钢研科技集团有限公司 9 甘胜华 上海聚友化工有限公司 10 刘永江 广州数控设备有限公司 11 朱金保 北京人民电器厂有限公司 12 朱凌 吉利汽车研究院（宁波）有限公司 13 何金江 有研新材料股份有限公司 14 吴浩 中国建筑材料科学研究总院有限公司 15 吴德飞 中国石油化工股份有限公司炼油事业部 16 张伟 厦门美图之家科技有限公司 17 张佩 山东钢铁集团有限公司 18 张雄军 北玻电力复合材料有限公司 19 李书鹏 北京建工环境修复股份有限公司 20 李双双(女） 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 21 杨光华 上海比昂生物医药科技有限公司 22 肖新光 哈尔滨安天科技集团股份有限公司 23 陈勇 南京龙渊微电子科技有限公司 24 陈雪斌 三六零科技有限公司 25 范志超 合肥通用机械研究院有限公司 26 范渊 杭州安恒信息技术股份有限公司 27 姜业欣 中色奥博特铜铝业有限公司 28 曹育才 上海化工研究院有限公司 29 黄中 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 30 潘俊锋 中国煤炭科工集团有限公司

(责编：袁勃)