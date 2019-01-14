海关总署：2018年中国对俄罗斯进出口7075.5亿元 同比增24%

人民网北京1月14日电 今日，国新办就2018年全年进出口情况举行新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在发布会上介绍，预计2019年中俄经贸关系也会有新的发展。

李魁文表示，2018年，中俄经贸关系继续升温，中俄经贸合作发展势头良好。据海关统计，2018年我国对俄罗斯进出口7075.5亿元人民币，同比增长24%，占同期我国进出口总值的2.3%。其中，对俄出口3166.5亿元，增长9.1%，自俄进口3909亿元，增长39.4%。如果以美元计价，2018年中俄双边贸易额达到1070.6亿美元，首次超过1000亿美元，创历史新高，增幅达到27.1%，增速在我国前十大贸易伙伴中位列第一位。主要进出口商品，对俄出口以机电产品为主，自俄进口主要集中在原油、煤、锯材等能源资源类产品。

“今年是中俄建交七十周年，中俄双方将携手努力，进一步加强战略合作，推进各领域、全方位合作，推动中俄全面战略协作伙伴关系取得更多丰硕成果，更好地造福两国人民。预计今年中俄经贸关系也会有新的发展。”李魁文介绍。

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