海关总署：五大亮点推动我国外贸实现稳定增长

人民网北京1月14日电 （王子侯）今日，国新办就2018年全年进出口情况举行新闻发布会。海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，去年我国外贸发展能够取得如此成绩，来之不易，主要体现在营商环境“好”、外贸企业“多”、贸易伙伴“广”、增长动力“强”、质量效益“优”等五个方面。

“2018年，我国外贸实现了稳定增长，并带动了进出口规模达到新的历史高点，质量效益进一步提高。” 李魁文介绍，主要体现在以下五个方面：

一是营商环境“好”。去年，我国陆续出台了一系列减税降费、优化口岸营商环境的政策措施，贸易便利化水平显著提升。据2018年10月世界银行发布的《2019年营商环境报告》，我国营商环境整体提升了32位，其中跨境贸易排名由97位跃升为65位，也提升了32位。此外，年内我国两次提高部分产品出口退税率，有效促进了出口增长，并且主动降低了药品、汽车及其零部件、日用消费品等进口关税，也有效促进了进口的增长。

二是外贸企业“多”。2018年我国经济总体平稳、稳中有进，经济运行保持在合理区间，为对外贸易营造了良好的发展环境。据我们统计，有进出口实绩的企业，由2017年43.6万家提升到47万家，市场主体活力进一步提升。

三是贸易伙伴“广”。2018年我国外贸市场多元化取得了积极进展，在与传统贸易伙伴保持良好增长速度的同时，也积极拓展与全球其他国家和地区的经贸往来，其中2018年我国与“一带一路”沿线国家、非洲、拉丁美洲进出口增速分别高出了整体3.6、6.7和6个百分点。

四是增长动力“强”。从量、价因素来看，去年我国进出口增长数量拉动因素更强。据海关初步测算，我国进口数量指数为106.4，出口数量指数为103.6，数量对进口、出口的贡献程度均超过了5成，外贸进出口增长动力更为扎实。

五是质量效益“优”。主要体现在进出口更加均衡、区域发展更加协调、产品结构更加优化等方面。从产品来看，部分高附加值机电产品和装备制造产品出口保持良好增势，如金属加工机床增长19.2%，手机增长9.8%，汽车增长8.3%；部分重要设备和关键零部件优质消费品进口也保持了较快增长。如集成电路增长16.9%，消费品增长10.9%，其中水海产品增长了39.9%。进出口质量和效益进一步提高。

(责编：袁勃)