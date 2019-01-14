原标题：张占斌：着眼大势认清形势 坚定信心稳定预期

认清形势、坚定信心、稳定预期是近日召开的中央经济工作会议贯穿始终的“题眼”。虽然经济面临下行压力，经济运行变中有忧，但中国经济发展韧劲足、潜力大，只要坚定信心，专心走好自己的路、做好自己的事，就一定能够有效应对外部环境深刻变化，始终保持经济持续健康发展和社会大局稳定

近日召开的中央经济工作会议总结了2018年经济工作，直面经济下行压力、突出经济运行主要矛盾，部署了2019年各项经济工作，着重强调进一步做好“六稳”工作，保持经济运行在合理区间，提振市场信心，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。这对分析研判当前经济形势，做好2019年经济工作，都具有重要指导意义。

□中央经济工作会议在对经济运行“稳中有变”的基本判断上特别提到了“变中有忧”，直面当前复杂严峻的外部环境和经济下行压力

一是直面经济下行压力。中央经济工作会议在充分肯定2018年以来取得不易成绩的同时，在对经济运行“稳中有变”的基本判断上特别提到了“变中有忧”，直面当前复杂严峻的外部环境和经济下行压力，对中美贸易风险这个当前经济发展的最大变数也没有避而不谈，而是直言不讳，并指出这些问题是前进中的问题，既有短期的也有长期的，既有周期性的也有结构性的。在充分研判当前经济发展大势的基础上，会议明确提出我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，要善于化危为机、转危为安，变压力为加快推动经济高质量发展的动力。这样增加忧患意识、直面问题，正是积极做好政策应对、稳定预期的第一步。

□中央经济工作会议提出，我国经济运行主要矛盾仍是供给侧结构性的。在高质量发展阶段，经济运行中的主要矛盾是经济结构的问题，矛盾的主要方面在供给侧，即重大结构性失衡导致的经济循环不畅

二是突出经济运行主要矛盾。中央经济工作会议提出，我国经济运行主要矛盾仍是供给侧结构性的。当前，我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段，在经济高速增长阶段，经济运行中的主要矛盾是经济总量的问题，解决主要矛盾就是解决总供给和总需求的平衡问题，矛盾的主要方面在需求侧。而在高质量发展阶段，经济运行中的主要矛盾是经济结构的问题，矛盾的主要方面在供给侧，即重大结构性失衡导致的经济循环不畅。推动经济高质量发展就必须坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，并要着重在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫，即巩固“三去一降一补”成果、增强微观主体活力、提升产业链水平、畅通国民经济循环。面对经济下行压力和宏观经济形势的新变化，当下我们最需要全面调整理念战略，保持宏观调控的定力，跳出以前依靠需求管理的政策“老套路”，不断深化供给侧结构性改革，在宏观经济政策着力点上就是加快推进现代化经济体系建设，更好地满足人民对于美好生活的需要。

□从2018年前11个月经济运行情况看，经济运行在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，不仅2018年全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成，也为2019年经济发展打下了基础

三是坚定信心、稳定预期。从2018年前11个月经济运行情况看，经济运行在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，不仅2018年全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成，也为2019年经济发展打下了基础。一方面，主要经济指标总体比较平稳，2018年1月份至11月份规模以上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额分别增长6.3%、5.9%和9.1%。就业总体稳定，2018年11月份全国城镇调查失业率是4.8%，居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.2%。另一方面，稳中有进的态势持续发展。新动能保持较快增长，高技术制造业、装备制造业、战略性新兴产业增加值增速较快。经济结构优化，信息传输、软件和信息服务业，租赁和商业服务业等现代服务业保持了良好的增长势头，制造业投资从2018年4月份以来保持了持续回升的态势。

2018年12月18日，习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上回顾了改革开放一路走来的光辉历程，总结改革开放的伟大成就。40年间我国国内生产总值由1978年的3679亿元增长到2017年的82.7万亿元，年均实际增长9.5%，远高于同期世界经济2.9%左右的年均增速。40年的改革开放，成功使我国实现了从封闭半封闭到全方位开放的伟大转折，如今我国已成为世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国、商品消费第二大国、外资流入第二大国，外汇储备连续多年位居世界第一，也是具备最完整现代工业体系的国家。这些雄厚的家底使得经济发展具有强大韧性、巨大潜力和可回旋余地，经济长期向好的态势不会改变。

从2019年看，基于2018年打下的良好基础以及我国经济发展的韧性和潜力，会议提出了2019年要抓好七项重点工作，即推动制造业高质量发展、促进形成强大国内市场、扎实推进乡村振兴战略、促进区域协调发展、加快经济体制改革、推动全方位对外开放、加强保障和改善民生，并提出了实施好积极的财政政策和稳健的货币政策、着力优化营商环境、落实创新驱动发展战略等“十个要”作为重点保障，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

总体来看，认清形势、坚定信心、稳定预期是本次中央经济工作会议贯穿始终的“题眼”，虽然经济面临下行压力，经济运行变中有忧，但是中国经济发展韧劲足、潜力大，只要坚定信心，专心走好自己的路、做好自己的事，就一定能够有效应对外部环境深刻变化，始终保持经济持续健康发展和社会大局的稳定。［作者张占斌系中央党校（国家行政学院）马克思主义学院院长］

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