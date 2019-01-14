外汇局：QFII总额度由1500亿美元增至3000亿美元

人民网北京1月14日电（记者 李楠桦）记者从国家外汇管理局获悉，为满足境外投资者扩大对中国资本市场的投资需求，经国务院批准，合格境外机构投资者（QFII）总额度由1500亿美元增加至3000亿美元。

QFII制度是我国资本市场对外开放最早也是最重要的制度安排，是境外投资者投资境内金融市场主要渠道之一。2016年至2018年，国家外汇管理局对QFII制度相关外汇管理进行了重大改革，包括完善审慎管理，取消汇出比例限制，取消有关锁定期要求，允许QFII持有的证券资产在境内开展外汇套期保值等，极大便利了境外投资者通过QFII渠道投资境内金融市场。

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