2018年我国小型载客汽车保有量首次突破2亿辆

人民网北京1月14日电 （朱江 实习生常瑞雪）据公安部网站消息，截至2018年年底，全国汽车保有量达2.4亿辆，比2017年增加2285万辆，增长10.51%。机动车驾驶人数量达4.09亿人，近五年年均增量超过3000万人。

公安部统计数据，2018年全国新注册登记机动车3172万辆，机动车保有量已达3.27亿辆，其中汽车2.4亿辆，小型载客汽车首次突破2亿辆；机动车驾驶人突破4亿人，达4.09亿人，其中汽车驾驶人3.69亿人。

据公安部分析，从车辆类型看，小型载客汽车保有量达2.01亿辆，首次突破2亿辆，比2017年增加2085万辆，增长11.56%，是汽车保有量增长的主要组成部分；私家车（私人小微型载客汽车）持续快速增长，2018年保有量达1.89亿辆，近五年年均增长1952万辆；载货汽车保有量达2570万辆，新注册登记326万辆，再创历史新高。从分布情况看，全国有61个城市的汽车保有量超过百万辆，27个城市超200万辆，其中北京、成都、重庆、上海、苏州、郑州、深圳、西安等8个城市超300万辆，天津、武汉、东莞3个城市接近300万辆。

公安部介绍，新能源汽车保有量达261万辆，全年增加107万辆。2018年，全国新能源汽车保有量达261万辆，占汽车总量的1.09%，与2017年相比增加107万辆，增长70%。其中，纯电动汽车保有量211万辆，占新能源汽车总量的81.06%。从统计情况看，近五年新能源汽车保有量年均增加50万辆，呈加快增长趋势。

据公安部调查显示，汽车转移登记业务量持续增长，二手车交易市场日益活跃。2018年，全国共办理机动车转移登记2128万笔，其中汽车转移登记2058万笔，占96.72%，比2017年增加177万笔，增长9.44%。从统计情况看，近五年汽车转移登记与注册登记业务量的比例由0.55上升至0.77。

公安部还表示，近五年全国机动车驾驶人数量呈现持续大幅增长趋势，年均增量达3012万人。2018年，全国机动车驾驶人数量达4.09亿人，其中汽车驾驶人达3.69亿人，占驾驶人总数的90.28%。从驾驶人年龄看，26至50岁的驾驶人达3亿人，占驾驶人总数的73.31%；18至25岁的驾驶人达5136万人，占12.55%；51至60岁的驾驶人达4663万人，占11.40%；超过60岁的驾驶人达1123万人，占2.74%。从驾驶人性别看，男性驾驶人达2.86亿人，占69.87%；女性驾驶人1.23亿人，占30.13%，比2017年提高了1.34个百分点。

(责编：朱江、仝宗莉)