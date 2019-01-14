海关总署回应四季度外贸进出口增速放缓:增速波动是常见的

人民网北京1月14日 今日，国新办就2018年全年进出口情况举行新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在发布会上回应“四季度我国外贸进出口增速有所放缓”的情况。李魁文认为，进出口增速出现波动是常见的，主要与国内外经济形势、国际大宗商品价格水平以及外贸企业进出口节奏等多种因素有关。如果从更长的周期角度来观察，我们认为这种波动程度将会有所减弱。

2018年第四季度，我国外贸进出口同比增长8.8%，较三季度同比增速有所回落。李魁文分析指出以下原因：

一是季度进出口规模“逐季提升”。2018年1-4季度，我国进出口规模分别为6.76万亿、7.36万亿、8.18万亿和8.21万亿元，逐季提升。其中第三、第四季度的进出口规模均超过了8万亿元，处于较高的水平。

二是季度进出口增速处于合理区间。去年基数抬高的客观因素也是造成四季度同比增速回落的最主要原因。相比三季度、2018年四季度我国外贸进出口同比基数抬高了5%。从环比来看，四季度环比三季度增长了0.3%。

针对外贸当中的隐忧体现？李魁文认为，2019年我国外贸发展最大的隐忧还是：外部环境复杂严峻，不确定、不稳定因素依然较多，一些国家保护主义、单边主义抬头，世界经济增长可能有所放缓，跨国贸易和投资可能受到拖累。目前，主要国际组织已经纷纷下调了全球经济和贸易的增速，比如近期世界银行下调了2019年全球经济增长的预期，从3%下调至2.9%，这反映出对国际经贸走势的担忧。

关于2019年我国进出口走势，李魁文认为，总的看，当前我国国内经济长期稳中向好的发展势头没有改变，中央围绕稳外资稳外贸也相继出台了一系列政策措施，其效果正在逐步显现，为今年外贸发展打下了坚实的政策基础。与此同时，外部环境还是复杂严峻的，不确定、不稳定因素依然较多，加上基数抬高等客观因素，外贸增长速度可能有所放缓。

李魁文认指出，随着我国进一步扩大开放，以及供给侧结构性改革的深入推进，预计今年我国外贸发展有望稳中提质，质量和效益将进一步提高。

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