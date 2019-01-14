2018年中国民营企业进出口12.1万亿元 增长12.9%

人民网北京1月14日电 今日，国新办就2018年全年进出口情况举行新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在发布会上介绍，2018年，我国民营企业进出口12.1万亿元，增长12.9%，占我国进出口总值的39.7%，比2017年提升1.1个百分点。

李魁文表示，2018年民营企业进出口呈现出增速较快、比重提升等诸多亮点。主要有以下三个亮点:

一是民营企业进出口活力提升。2018年我国有进出口实绩的民营企业37.2万家，比2017年增加了10.7%，有更多的民营企业参与到进出口活动当中。从规模上看，民营企业对当年我国外贸增长的贡献度超过了50%，对外贸发展的拉动作用更加突出。

二是民营企业区域分布实现了梯次发展。2018年中部、西部和东北地区的民营企业进出口增速分别达到了20.3%、18.9%和16.7%，高于东部的12.1%，呈现了梯次发展的态势，并实现了两位数的增长。

三是民营企业进出口商品结构继续优化。出口方面，2018年民营企业机电产品出口占民营企业出口值的四成以上，其中集成电路、手机、液晶显示板出口分别增长51%、16.8%和34.1%；进口方面，同样以机电产品为主，所占比重也在四成以上，其中集成电路进口增长35.3%，农产品、初级形状的塑料进口分别增长11%和27.5%。

(责编：李楠桦、仝宗莉)