原标题：2018年民营企业进出口同比增长12.9%：创新驱动 凸显外贸活力

央视网消息：海关总署今天公布，2018年，民营企业进出口同比增长12.9%，高于我国进出口总体增速3.2个百分点。民营企业通过加快自主创新，在国际贸易中凸显中国品质，成为拉动我国外贸向好的又一亮点。

最近山东这家公司自主研发生产的航空铝材成了国际市场的抢手货，欧洲、美洲和东南亚的出口量的大幅增长，产品订单已经排到了5年以后。

山东烟台某企业负责人 吕正风：(全球每年)有大约5个亿的(市场)份额，我们已经拿到了并且是稳定的。

航空铝材作为一种最优良的铝合金材料，对强度、韧性等多项技术指标都有极高的要求，过去我国只能依赖进口，山东这家民营企业通过技术研发，终于成功填补了这一领域的国内空白，更打开了国际市场。

山东烟台某企业负责人 吕正风：他们看中的是有技术的支撑，还有完备的研发体系。应该这么讲，对于民营企业来说，自主创新就是民营企业发展的灵魂。

依托产品质量和技术支撑，民营企业加快创新发展，内生动力不断加强。眼前这种电动螺丝刀，是苏州一家企业的自主品牌，全球每年要卖出110万台，平均1.8秒就有一个产品出口到欧美国家，2018年出口额接近6亿美元。

江苏苏州某企业事业部 葛安：更加创新、更加智能化，让全世界人都能体会到中国品牌的价值与魅力。

据海关统计，2018年，我国民营企业进出口12.1万亿元人民币，同比增长12.9%，其中出口7.87万亿元，同比增长10.4%，进口4.23万亿元，同比增长18.1%。

海关总署综合统计分析司司长 李魁文：民营企业继续保持第一大出口主体地位，2018年我国民营企业对外贸进出口增长的贡献度超过50%，成为我国外贸发展的一大亮点。

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