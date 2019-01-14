又一巨头入局在线文档市场？这次真的要跟传统OA说再见了

此前有消息传出，国内企业级服务市场的领头羊，金蝶将要进入企业在线文档市场。

随着To C市场的红利消耗殆尽，由庞大的企业数字化转型需求催生出的企业级服务市场，几乎支撑起了中国互联网未来十年发展的半边天。而作为企业级服务市场的重要切入口，在线文档市场正呈现出一副你争我抢争相入局的热闹景象。

众所周知，金蝶在国内企业级云服务市场保持着绝对领先，已经连续13年位居中国成长型企业服务市场占有率第一。2011年开启全面云转型之后，金蝶在中国企业级SaaS云服务市场和移动办公市场排名第一。

如果金蝶在此时入局，是否会让在线文档市场再次掀起新的波澜？这个问题的答案在1月14日揭晓：金蝶云之家与WPS携手推出三大智能协同办公的在线文档创新功能。

这两家，一个是中国企业级服务市场的绝对领先者，一个是中国办公市场用户规模占有率最高的国产办公软件和服务提供商。两大巨头的强强联手，无疑将对在线文档市场的发展和格局带来重要改变。

互联网巨头扎堆入局在线文档市场为哪般？

在线文档市场背后庞大的企业级服务市场正引来众多互联网企业垂涎。2018年4月，腾讯宣布将旗下“腾讯文档”作为独立产品推向市场，正式入局在线文档市场。2018年12月，阿里钉钉在秋冬发布会上推出钉钉智能文档，紧跟腾讯对在线文档市场展开布局。

雄心勃勃的小巨头字节跳动则早在2017年就以近亿元的大手笔完成了对石墨文档的B轮投资。互联网巨头的相继入局，让在线文档市场迅速变得热闹起来。当然，市场竞争也由此变得愈发激烈。特别是在腾讯文档宣布个人版永久免费之后，在线文档市场越来越像巨头之间的战争。

近日又传出消息称，短视频平台快手早在半年前就已经完成对在线文档工具“一起写”的收购，布局B端市场的用心也显而易见。

互联网巨头纷纷入局在线文档市场背后，觊觎的是万亿规模的企业服务市场。IDC发布的报告显示，2017年中国公有云市场整体规模（IaaS & PaaS & SaaS）已达40亿美元，其中企业级SaaS服务市场增速达到40.1%。IDC预计未来五年，中国企业级SaaS市场仍将保持35.7%的年复合增长率。

对于腾讯等互联网巨头而言，在线文档是打开企业级SaaS服务市场的重要切入口。以腾讯文档为例，一方面该产品是为满足微信、QQ用户庞大的移动办公需求而生的，另一方面腾讯文档通过打造跨终端、跨平台的在线文档应用，为腾讯未来推出更多的企业办公应用奠定了基础。

在IDC发布的那份报告中，金蝶以7.2%的收入占比位居中国企业级SaaS服务厂商首位，领先优势明显。但互联网巨头的入局无疑将对其带来压力。事实上面对互联网巨头的“进犯”，金蝶并非没有行动。在企业级服务市场，金蝶云之家一直与WPS保持着良好合作，在团队沟通、文档传阅、流程审批等方面取得众多成果。

此次金蝶云之家与WPS再度携手发力，聚焦企业发文、流程审批、视频会议等三大核心场景，再次为企业用户带来创新的在线文档体验，从关键业务服务着手帮助企业客户以更快的速度完成数字化转型。相比互联网巨头的竞争，对于金蝶云之家而言，更重要的是打赢颠覆传统OA办公之战。

金蝶云之家能否打赢颠覆传统OA之战？

必须承认，互联网巨头通过在线文档应用撕开了企业级服务市场的一个口子。数据显示，腾讯文档独立上线4个月之后，月活用户数量就达到了1600万。获得字节跳动亿元投资的石墨文档，2018年4月个人用户数量已近千万，企业用户达到12万，付费用户续费率达到70%。

但问题在于，仅有文档应用对于企业服务而言是远远不够的，一家企业往往在协同办公、供应链管理、市场营销等环节存在大量的分散性需求，对于这些需求，企业不可能通过不同的应用和服务逐一来解决，这不仅意味着较高的管理成本，同时由于不同应用和服务之间无法衔接互通，无法保证企业的经营效率。

能够一站式满足企业多元化需求的整体解决方案，越来越受到企业用户的欢迎。而这恰恰是金蝶云之家的优势所在。目前云之家拥有智能协同云、移动工作平台、ERP移动门户、移动BI报表、生态圈等解决方案，并且能够与金蝶ERP无缝集成。此次金蝶云之家与WPS的合作不只是对在线文档应用的优化和创新，而是将文档应用与企业流程紧密结合，基于具体的办公场景，从用户体验角度出发，保障企业用户拥有更高质量的协作体验。

从金蝶云之家和WPS二者在各自领域的市场占有率来看，此次合作毫无疑问是一次强强联合的重量级合作。

IDC的研究数据显示，金蝶云之家已经连续三年蝉联中国中大型企业移动办公市场第一。截至2018年6月，金蝶云之家已为350万家企业、4200万用户提供服务。而合作的另一主角，WPS的全线产品用户总数已经超过3亿，覆盖200多个国家和地区，每天被创建、编辑和分享的文档总数超过5亿。从这组数据中不难看出，二者的合作将对当前的在线文档市场带来巨大冲击。

而从产品层面来看，金蝶云之家与WPS此次基于企业发文、流程审批、视频会议三个核心场景推出的创新文档功能，与市场同类产品相比优势也很明显。

具体来说，首先在发文流程上云之家在线文档支持多人同时跨终端在线编辑文档，以及自动存档等普遍功能。此外还可以生成机密文档，防止文档外流保障企业资料安全。更重要的是，云之家在线文档与智能审批无缝结合，让企业发文流程形成完整的业务闭环，这一点是同类文档应用无法比拟的优势。

其次在流程审批方面，云之家在线文档支持手机电子盖章，用户无论在移动端还是PC端都能够完成盖章流程，极大节省时间成本。相比之下，市场许多同类产品还只能在PC端进行改箱操作，且强烈依赖Office控件，必须使用IE浏览器，仅能从web上打开，在体验和效率上已经明显落后于移动互联网时代的企业需求。

在视频会议场景下，云之家支持PPT、EXCEL、WORD等多种文档格式的播放，用户可实时对文档内容进行圈划、标记等操作。通过文档展示与音视频媒体的结合，强化会议效果，提升企业沟通效率。

尽管互联网巨头对企业服务市场虎视眈眈，但目前来看还仅仅是刚刚撕开一个口子。此次金蝶云之家与WPS的强强联合，应该说更加巩固了金蝶云之家在企业级服务市场不可撼动的地位。

在线文档市场之战或将彻底革了传统OA的命

当前，在线文档市场的争夺战，是传统OA办公模式加速变革的缩影。必须承认，互联网巨头的相继入局在这场变革的过程中发挥了不能忽视的作用。

2018年4月腾讯文档宣布个人版永久免费之后，迫于竞争，在线文档应用“一起写”随后也取消了个人版每月11月的费用。巨头的强势虽然挤压了创业公司的生存空间，但站在更高的层面来看，也在客观上提升了在线文档类应用的市场渗透率，移动办公场景进一步得到拓展。

而此次金蝶云之家与WPS两大巨头的合作，毫无疑问将让在线文档应用的用户覆盖范围进一步扩大。需要指出的是，在线文档对于金蝶云之家而言只是其整体化企业服务解决方案中的一个环节，以在线文档为切入口，结合智能审批、电子盖章等创新功能和服务实现智能协同办公，让用户不再受办公场景和终端设备的限制，最终让企业彻底告别传统OA，实现数字化转型。

有一点可以肯定的是，无论是腾讯、阿里还是字节跳动、快手，这些互联网企业绝不会止步于在线文档这个细分市场，而是会进一步涉足更多的企业应用服务，与金蝶云之家等企业服务厂商共同推动中国企业的数字化转型，传统OA办公模式成为历史的那天不会太远了。

注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。

(责编：朱江、仝宗莉)