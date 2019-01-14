“云闪付”秒速过闸，银联商务智慧景区建设落地象山影视城

猪年春节日渐临近，各地旅游市场早已被提前点燃。作为浙江宁波最受欢迎的旅游景区之一，象山影视城全新上线智慧景区解决方案。得益于银联商务的全方位助力，游客游览象山影视城不再需要提前购票，直接通过“云闪付”APP或银联手机闪付即可支付过闸、快速入城，“云闪付在手”畅游影视城各大景点，为市民春节出游再添便利。

象山影视城属国家4A级旅游景区，坐落于浙江省宁波市象山县大塘港生态休闲旅游区，是《琅琊榜》、《芈月传》等热门影视剧的取景地，集影视文化与旅游休闲于一体，年接待游客量近200万人次。为全面缓解旅游旺季影视城的售票以及验票闸机的通行压力，银联商务积极助力中国人民银行、中国银联、中国银行以及象山影视城开发有限公司等单位，共同为象山影视城打造了“移动支付直接过闸”的智慧景区解决方案，通过对影视城现有闸机系统进行改造，实现影视城收费管理系统与支付系统的全面对接，从而达到支付、出票、过闸的一体化，使游客通过银联“云闪付”轻轻一“扫”一“挥”即可快速支付过闸。

对游客来说，进入影视城无需再到售票窗口排队买票以及验票过闸,只需手机里下载“云闪付”APP注册绑卡，在闸机口通过出示付款码即可直接支付过闸入城；也可通过华为、苹果等智能手机自带“钱包”APP绑定银行卡，将手机靠近闸机感应区，通过 Huawei Pay、Apple Pay等银联手机闪付方式进行支付过闸。据悉，即日起至2019年1月31日，在象山影视城使用“云闪付”APP或银联手机闪付直接过闸，还可立享景区门票门市价的5折优惠。

不仅游客在影视城能畅快体验到“云闪付”所带来的支付便利，对象山影视城的管理方来说，还大大节省了售票、检票等人力资源成本；登录“银联商务网上服务系统”还能轻松解决财务对账繁琐的困扰。后续银联商务还将全面升级象山影视城内餐饮、购物等消费场景中的“云闪付”智慧支付受理环境，并引入银联商务“银杏”大数据、营销联盟等“支付+”系列产品，为影视城提供大数据分析、营销等多元化解决方案，助力象山影视城打造成国内影视文化旅游的标杆。

伴随着银联商务围绕“支付+”的智慧旅游和智慧景区解决方案在重庆、福建厦门、海南三亚、浙江乌镇以及四川瓦屋山、内蒙古阿尔山等全国各地的旅游城市和智慧景区建设中的陆续落地运用，越来越多的国内外游客轻轻松松就能体验到无处不在的智慧、智能的全新旅游体验。

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(责编：朱江、仝宗莉)