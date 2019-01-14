锦州银行北京分行为温馨家园“加温”

近日，由北京市东城区残疾人联合会和朝阳门街道办事处民生保障办公室联合主办，朝阳门街道温馨家园和思诚朝阳门社区基金会承办的“我秀我精彩”才艺大赛决赛成功举办。锦州银行北京分行零售银行部总经理和各界爱心人士一同担任了本次大赛的评委，大家欢聚一堂，共同庆祝改革开放40周年。

“我们经过了两个多月的准备，从编排到练习不停的磨合，最终呈现出这个舞台。” 来自新鲜社区的李阿姨和王阿姨这次带来的节目是模特秀《故乡是北京》。据悉，本次大赛采取社区推荐与社区志愿者自愿组队报名相结合的方式，经过近一个月的选拔，选出12组进行最终的角逐。大家以歌伴舞、合唱、戏剧、器乐、诗朗诵等多种形式的才艺表演展现风采，共庆改革开放40周年。

值得注意的是，本次参赛的代表队中有很多残障志愿者，他们积极参与，并展现了出色的才艺。大赛现场，朝阳门街道新羽职康站的11位学员带来了手语表演《感恩的心》，学员们整齐流畅的舞蹈动作，深深感动着在场的所有人。东城区残疾人联合会组联部主任褚燕京表示，本次大赛是朝阳门街道共建残疾人丰富多彩的精神文化生活，促进残健融合的成果展现。

参与社区共建是锦州银行北京分行日常服务北京、服务民生中的一部分，该行表示，将以这次活动为契机，加大社会公益方面的服务力度，为共建和谐社会贡献自己的力量。

注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。

(责编：朱江、仝宗莉)