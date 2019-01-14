全球超高清产业提速 万亿规模增量带动行业机遇

人民网北京1月14日电 （孙阳）随着视频显示技术的加速更迭和大众消费升级，超清化趋势正在席卷全球。最新数据显示，在日本和德国，2018年4K电视的出货量均创下历史新高。而这一势头在美国更加凸显，除了“黑五”期间4K硬件产品被列为消费者最热门的购物选项，12月，谷歌和苹果两大巨头还在超高清视频领域打起了价格战以推动超高清产业的全面普及。

就在本月10号，工业和信息化部部长苗圩在接受央视采访时表示，2019年我国将在若干个城市发放5G临时牌照，使大规模的组网能够在部分城市和热点地区率先实现，同时加快推进终端的产业化进程和网络建设。这意味着，5G时代将加速到来，5G终端应用会加快走入人们生活中，需要指出的是，5G大带宽的网络特性将为超高清视频产业的全面普及提供坚实的基础。

咨询机构Mordor Intelligence发布的《超高清市场报告》显示，2017年超高清市场的规模约为307.3亿美元，到2023年预计达到1104.3亿美元，复合年化增长率在预测期间(2018-2023)为23.1%。

据了解，作为5G商用落地的重要产业抓手，超高清视频产业在中国正迎来掘金万亿市场的冲刺阶段，产业链上的超高清硬件生产商、内容制作生产商以及网络传输服务商等（运营商、CDN）均将迎来巨大的发展机遇。

4K内容价格战打响 北美加速普及超高清视频产业

超高清（Ultra HD：Ultra-High-Definition)是国际电信联盟最新批准的信息显示“4K分辨率(3840×2160 像素)”的正式名称，近年来，随着显像技术的提升，分辨率更高的8K技术也被一些行业参与者视作未来超高清化的发展方向。

当前，超高清化的趋势正以迅猛的势头席卷全球，日本电子情报技术产业协会发布的数据显示，截至2018年10月，日本国内4K电视出货量年增长率达到29.2%。无独有偶，德国市场研究公司GfK Retail & Technology的数据表明，超高清电视机在2018年首次成为电视机中最畅销的设备类别，市场份额约为52%。德国电视产业协会(Deutsche TV- platform)预测，2019年初德国超高清电视销量将突破1000万台大关。

在美国，超高清化视频产品的需求尤其旺盛。据环球影视(Universal Pictures)家庭娱乐(home Entertainment)总裁埃迪?坎宁安(Eddie Cunningham)在公开场合透露：4K超高清光盘已经占美国新发行光盘销量的近十分之一。美国消费技术协会市场研究副总裁Steve Koenig则预测，4K电视机将在明年主导美国电视销售，“到2019年，将近一半的新接收器将配备4K显示器。”

供给端也呈现出积极态势。Netflix、FandangoNow等流媒体公司早在几年前年就着手开始了4K视频内容的制作；火箭联盟（Rocket League）、战地V（BattlefieldV）等国际上人气超高的游戏也在2018年相继推出了超清版本。甚至美国最大的固网电话及移动电话服务供应商AT&T也在进军超高清视频产业，该公司2018年将VR规划为一项主导业务。“4K流媒体正在引领潮流。”Akamai媒体云工程首席架构师威尔?劳(Will Law)说。

值得注意的是，苹果和谷歌两大巨头正开始为争夺用户展开超高清内容的价格战，12月初，谷歌宣布，将自动升级其之前从好莱坞工作室购买的所有电影至4K，并同时下调了谷歌播放商店4K新电影的价格，使之不超过19.99美元，这一举动被业界视为对苹果的挑战，苹果iTunes此前承诺所有的4K电影版本将保持19.99美元的价格水平。

全球5G竞赛加速升级超高清视频产业

让超高清化趋势席卷全球的另一股重要力量就是5G商用的临近。根据此前国际运营商公布的5G商用计划，包括中国、日本、欧洲大部分城市在内的大部分国际运营商的5G商用时间定为2020年；而美国和韩国则比较激进，将时间定在了2019年。

5G技术采用特高频通信，具备大带宽、低延时等特征，能够使得实时高清云端渲染和大幅降低设备对本地计算能力的相关需求得以落地，可以使大量数据被实时传输，降低网络延时，不仅可满足超高清视频直播，还能让AR/VR这类对画质和时延要求较高的应用获得长足发展。

英特尔联合咨询顾问公司发布的《5G娱乐经济报告》预测：到2028年，沉浸式的新兴媒体应用将达到前所未有的规模，预计每年产生670亿美元以上的营收。IDC的报告预计，全球AR/VR设备出货量将在2022年达到6890万台，5年间的复合年增长率将达52.5%。以超高清化为主要特征的沉浸式新媒体市场将重新迎来巨大增长。

在5G这场全球性技术竞赛的冲刺阶段，国内外的产业链参与者都已经在超高清视频与5G的结合方面展开了布局。作为5G竞赛的领跑者之一，我国也开始对超高清产业升级提速。

工信部在2018年初制订了《超高清视频产业发展行动计划（2018-2022年）》，并对外表示，将组建中国超高清产业联盟，搭建产业协同发展服务平台，还将推动超高清内容建设和行业应用，拓宽超高清内容与应用渠道。

2019年1月10日，工信部部长苗圩表示，除了发放5G临时牌照外，今年下半年诸如5G手机、5G平板电脑等商业产品将陆续投放市场。分析人士认为，随着5G时代的到来，5G终端的出现会激发更多5G相关的应用诞生，其中收益最为明显的超高清视频产业也将迎来巨大的发展机遇，不排除未来一段时间内将有推动5G商用的政策密集出台。

企业层面，海信、长虹、创维和康佳等国内彩电整机厂商也都早在2016年就纷纷将目光投向8K电视并推出相应产品；物联网公司京东方也在2018年初提出了“推广8K、普及4K、替代2K、用好5G”的“8425”战略；腾讯视频、爱奇艺等视频网站也分别在两年和四年前就推出了面向多终端的4K高清专区；结合5G业务，华为于2018年发布Cloud VR端到端系统原型；全球第二大CDN服务商网宿科技也在最近两年内推出VR承载平台，并升级原有CDN节点，实现节点下沉，以全面承载即将出现的海量超高清视频。

掘金万亿市场红利 三大领域或迎来发展机遇

有关机构预测，2018-2022年，中国超高清视频发展将带来2.5万亿元的产业规模增量，其中，电视机、面板等硬件产值将达8500亿元，广电网络改造、宽带建设、内容制作设备等相关产值累计将达1.1万亿元，超高清视频有关服务产值将达5500亿元。

随着视频流量在互联网流量中的比重越来越高，超高清化趋势在网络视频中体现得尤为明显。根据中国信通院政策与经济研究所联合网宿科技最新发布的《中国网络直播行业景气指数及短视频报告》显示，2018上半年，网络直播及短视频超清化步伐显著加快，与之相对应的是带宽总量的急速增加。

另外，由于超高清视频应用范围广泛，能够与广播电视、文化娱乐、安防监控、医疗影像等领域的需求相结合，促进行业领域创新发展，激增的数据量对网络传输能力提出了前所未有的挑战。

在2018年世界杯期间首次尝试超高清转播的BBC将4K时代产生的数据量形容成“海啸”，据BBC方面介绍，大多数观众接收到的优化过的超高清分辨率为840像素和2560像素，这意味着广播公司通常传输的4K内容超过每秒1Tbit，如果每一个英国观众观看的都是超高清视频，数据量将会上升到1Pbit/s左右，意味着每一秒钟产生的数据量都相当于过去的1024倍。

针对4K视频传输，阿里云、腾讯云等云服务商以及网宿科技等CDN服务商都围绕超高清视频产业展开布局。据了解，网宿科技在超高清视频的分发传输方面布局较早，目前已经推出了提供VR直播与实时互动技术方案的VR承载平台，并成为中国联通5G+VR产业链合作伙伴，同时也全程为中国电信首次跨省VR高清直播提供网络分发服务。2018年，该公司与中国联通成立了面向CDN和边缘计算相关服务的合资公司云际智慧，借助中国联通覆盖全国、通达世界的现代通信网络，将推动CDN及边缘计算节点进行下沉部署，以承载未来4K时代数据流量的暴增。

网宿科技副总裁李东表示，视频超高清化将为全产业链带来巨大的市场机遇，对网宿来说，这是一次重要的产业机遇，通过节点的升级改造以及传输技术的优化升级，我们将与产业链一起迎接超高清时代的全面来临。

业内人士指出，未来3年将是我国超高清视频产业发展的战略机遇期，产业链相关的硬件生产商、内容制作商以及网络承载商都将迎来巨大的发展机遇，这三大领域将有望实现系统性的主题投资机会。

(责编：袁勃)