17个省份开展林长制改革试点 确保森林资源得到有效保护

人民网北京1月14日电 （朱江）据国家林业和草原局网站消息，目前，全国已有17个省份在全省或者部分市县开展了林长制改革试点，进一步压实了地方党委政府保护发展森林资源的责任。
国家林业和草原局表示，全面推行林长制度改革，是深入贯彻习近平生态文明思想的重大实践。2017年，安徽在全国率先建立林长制，由省委书记、省长牵头，各级党政领导担任总林长，构建了以党政领导负责制为核心的森林资源保护发展责任体系，切实强化和落实了党委政府的主体责任，从根本上解决了资源保护发展的动力问题和责任问题。过去一年，安徽、江西等全国17个省份通过建立林长制，抓重点、补短板、强弱项，办成了许多过去想办而没有办成的大事难事，解决了一批群众反映强烈的现实问题，形成了加快林业改革发展的长效机制和强大合力，成为贯彻落实习近平生态文明思想的制度创新和成功实践。
国家林业和草原局相关负责人指出，将在深入总结各地林长制成功实施经验的基础上，逐步扩大林长制实施范围，确保森林资源得到长期有效保护，为推动林业草原事业高质量发展提供坚实保障。
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