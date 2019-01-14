商务部：2018年中国实际使用外资8856.1亿元 创历史新高

人民网北京1月14日电 据商务部官方网站消息，商务部公布2018年1-12月全国吸收外资情况，数据显示，1-12月，全国新设立外商投资企业60533家，同比增长69.8%；实际使用外资8856.1亿元人民币，同比增长0.9%。
商务部表示，2018年全国吸收外资的主要特点有：
一、实际使用外资创历史新高
1-12月，全国新设立外商投资企业60533家，同比增长69.8%；实际使用外资8856.1亿元人民币，同比增长0.9%（折1349.7亿美元，同比增长3%。未含银行、证券、保险领域数据，下同）。
12月当月全国新设立外商投资企业5830家，同比增长20.5%；实际使用外资金额923.4亿元人民币，同比增长24.9%（折137.1亿美元，同比增长23.2%）。
二、制造业实现快速增长
1-12月，制造业实际使用外资同比增长20.1%，占比为30.6%，较上年提高4.8个百分点。其中，高技术制造业同比增长35.1%。
三、中西部地区实现快速增长
1-12月，中部地区实际使用外资同比增长15.4%，西部地区同比增长18.5%。自贸试验区同比增长3.3%，占比为12.1%。
四、外资大项目实现快速增长
1-12月，合同外资5000万美元以上大项目近1700个，同比增长23.3%，显示外商对华投资信心不减。并购方式实际使用外资同比增长28.4%。
五、主要投资来源地实际投入增长态势良好
1-12月，主要投资来源地中，新加坡、韩国、日本、英国、德国、美国实际投入金额同比分别增长8.1%、24.1%、13.6%、150.1%、79.3%和7.7%。
“一带一路”沿线国家、欧盟二十八国、东盟实际投入金额同比分别增长13.2%、22.6%和13.8%。
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