“智能工作平台”加速企业数字化转型

通过高效、智能的工作平台为企业优化业务流程、提高生产力和核心竞争力，解决经营问题，实现让每一个人都能够更高效、安全、灵活工作，很多智能化的解决方案都在陆续推出。
针对“智能化”的讨论也一直是行业热议的话题。在前不久的“数字化转型从智能办公开始”的主题讨论会上，业内人士表示，“企业数字化转型不仅是技术的变革，更是组织的变革。而智能办公将最终带来工作方式的改变。创建真正以用户为中心的智能工作场所已成为企业数字化转型的必要条件。
如何推动智能办公？“‘智能工作平台’有助企业实现智能办公，加速向数字化转型，从而实现可持续发展。”富士施乐中国及东亚区执行总经理、富士施乐（中国）有限公司董事长内藤昌继在1月9号的“智能工作平台旗舰新品发布会”上讲到。
据了解，富士施乐推出智能型彩色数码多功能机ApeosPort-VII/DocuCentre-VII系列新品。具有专业的彩色输出效果、高生产力、简单易用、便捷的移动性、节能环保、360度信息安全保障等特点。多重信息的安全保障，以应对企业可能面临的各种信息安全问题。
在内藤昌继看来，中国的经济实力和国际影响力与日俱增，未来企业将通过提供数字化工作空间服务及解决方案，为更多中国企业在数字化转型和全球化发展进程中创造更多价值。
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】