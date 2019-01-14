“智能工作平台”加速企业数字化转型

通过高效、智能的工作平台为企业优化业务流程、提高生产力和核心竞争力，解决经营问题，实现让每一个人都能够更高效、安全、灵活工作，很多智能化的解决方案都在陆续推出。

针对“智能化”的讨论也一直是行业热议的话题。在前不久的“数字化转型从智能办公开始”的主题讨论会上，业内人士表示，“企业数字化转型不仅是技术的变革，更是组织的变革。而智能办公将最终带来工作方式的改变。创建真正以用户为中心的智能工作场所已成为企业数字化转型的必要条件。

如何推动智能办公？“‘智能工作平台’有助企业实现智能办公，加速向数字化转型，从而实现可持续发展。”富士施乐中国及东亚区执行总经理、富士施乐（中国）有限公司董事长内藤昌继在1月9号的“智能工作平台旗舰新品发布会”上讲到。

据了解，富士施乐推出智能型彩色数码多功能机ApeosPort-VII/DocuCentre-VII系列新品。具有专业的彩色输出效果、高生产力、简单易用、便捷的移动性、节能环保、360度信息安全保障等特点。多重信息的安全保障，以应对企业可能面临的各种信息安全问题。

在内藤昌继看来，中国的经济实力和国际影响力与日俱增，未来企业将通过提供数字化工作空间服务及解决方案，为更多中国企业在数字化转型和全球化发展进程中创造更多价值。

(责编：赵爽、仝宗莉)