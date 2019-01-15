新年首次降准今日实施：释放7500亿 利好民企贷款

15日，中国2019年第一次降准实施，将释放资金7500亿。此次降准也是2018年以来的第五次。分析人士预计，2019年央行可能还会有2-3次降准，降息的概率也在上升。

中国人民银行。中新社发 杨明静 摄 图片来源：CNSPHOTO

第一波降准释放7500亿资金

1月4日央行公告，2019年1月下调金融机构存款准备金率1个百分点，分别在1月15日和1月25日下调0.5个百分点，有效增加小微企业、民营企业等实体经济贷款资金来源。

即，第一波降准资金于15日释放，第二波将于1月25日到位，共计释放1.5万亿资金，净释放长期资金约8000亿元。

央行有关负责人表示，降准资金释放和春节前现金投放的节奏相适应。其中，15日是企业集中缴税时点，25日是新年春节前一周，居民会有大规模的提现需求，流动性需求缺口较大。

在分析人士看来，分两次实施降准有利于银行体系流动性总量保持合理充裕，有助于保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。降准置换中期借贷便利每年还可直接降低相关银行付息成本约200亿元，间接降低实体经济成本，支持实体经济发展。

在此之前，为进一步激发银行投入普惠金融的积极性，央行1月2日宣布调整普惠金融定向降准考核标准，自2019年起，将普惠金融定向降准小型和微型企业贷款考核标准由“单户授信小于500万元”调整为“单户授信小于1000万元”。

资料图：人民币。中新网记者 李金磊 摄

2019年预计还有2-3次降准

值得注意的是，1月4日宣布降准信息之后，一部分人认为这是“放水”的信号。

对此央行表示，此次属于缓解小微和民营企业融资难和融资贵问题的定向调控，并非大水漫灌，稳健的货币政策取向没有改变。

2018年，央行四次定向降准，累计释放近三万亿流动性。平安证券分析师预计，2019年可能还会有2-3次降准，降息的概率也在上升。

东兴证券分析师指出，由于春节的季节性影响，往年央行临时流动性投放增量约在3万亿左右，叠加春节前后公开市场操作近万亿到期量，预计节前仍有较大规模的流动性释放。

在东兴证券看来，按照当前的经济增速，合意的存款准备金率水平在6%左右即可。每年降三次、每次降一个点，这类操作可以持续两到三年。

资料图：一处刚建设完工的房地产楼盘。 中新社记者 张斌 摄

或影响房贷利率？

融360大数据研究院数据显示，2018年12月份，全国首套房贷款平均利率为5.68%，环比下降0.53%，这是全国首套平均利率23个月以来首次出现下降。其中，北上广深一线城市的首套利率均出现回落。

分析人士表示，2018年四季度以来央行多次定向降准、释放市场流动性，市场资金充足的情况下很有可能出现房贷利率进一步下调的情况。

融360大数据研究院分析称，新的年度开始，贷款需求将会迎来一波高潮，银行通过降低利率来提高竞争力，扩大市场占有份额，提升业务量。

易居房地产研究院副院长杨红旭认为，2019年一线和强二线城市有可能降到基准利率或者基准以下，尤其是北京的概率很大。降准之后商业银行资金充裕，为房贷回落释放了空间。(姚露)

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