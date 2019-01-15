经济迎难而上稳步前进（感言·岁末年初看经济③）

通过政策的微调和预调，进一步推进供给侧结构性改革，深化改革开放，我国宏观经济必将延续稳步前进的态势

2018年，中国宏观经济稳中有变、变中有忧，面临下行压力，一些经济指标发展趋缓，引起市场高度关注。在以习近平同志为核心的党中央领导下，我们坚持稳中求进工作总基调，迎难而上，稳中有进，保持了经济持续健康发展和大局稳定的局面。

就业稳、物价稳、增长稳。2018年末3.8%的城镇调查失业率、全年1361万的城镇新增就业人数、全年2.1%的居民消费价格指数，以及前三季度6.7%左右的GDP实际增速，不仅表明2018年中国很好完成了各项重要指标，更表明中国宏观经济依然处于合理区间，体现了中国宏观经济独树一帜的本色。

以“三去一降一补”为重要内容的供给侧结构性改革取得重要阶段性成效，为全面开启在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫的新一轮供给侧结构性改革打下了良好的基础。2018年11月末，规上工业企业资产负债率同比下降0.4个百分点，商品房待售面积同比下降11.7%，1—11月规上工业企业每百元主营业务收入中的成本下降0.21元，短板领域投资整体呈现稳步增长，为全面深化供给侧结构性改革打下了坚实的基础。

三大攻坚战初战告捷。国家整体宏观杠杆率过快上升势头得到遏制，系统性金融风险得到有效控制，金融乱象得到初步治理；脱贫攻坚取得关键性进步，2018年底我国现行标准下农村贫困人口将减少85％以上；环境污染问题也得到明显改善。

此外，我国经济结构进一步改进，新动能持续成长。第三产业比重不断提高；消费驱动不断加强，2018年前三季度，最终消费支出对GDP增长的贡献率为78.0%，比上年同期提高14.0个百分点；高技术产业快速增长，2018年11月，高技术产业增加值同比增长10.8%，高于全部规上工业5.4个百分点；新兴服务业拉动作用继续增强；战略性新兴产业比重也持续提高。

2019年，通过政策的微调和预调，进一步推进供给侧结构性改革，深化改革开放，我国宏观经济必将延续2018年稳步前进的态势。

（作者为中国人民大学副校长）

（本报记者李心萍采访整理）

《 人民日报 》（ 2019年01月15日 10 版）

(责编：王仁宏、曹昆)