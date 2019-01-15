8856.1亿元 吸引外资创新高
去年我国实际使用外资8856.1亿元人民币，制造业吸收外资实现快速增长
本报北京1月14日电 （记者王珂）商务部外资司负责人14日介绍，2018年我国实际使用外资8856.1亿元人民币，引资规模创历史新高，同比增长0.9%（折合1349.7亿美元，同比增长3%）。
2018年，我国制造业吸收外资实现快速增长。1—12月，制造业实际使用外资同比增长20.1%，占比为30.6%，较上年提高4.8个百分点。其中，高技术制造业同比增长35.1%。
中西部地区实现快速增长。2018年，中部地区实际使用外资同比增长15.4%，西部地区同比增长18.5%。
外资大项目实现快速增长。合同外资5000万美元以上大项目近1700个，同比增长23.3%。并购方式实际使用外资同比增长28.4%。
主要投资来源地实际投入增长态势良好。2018年，主要投资来源地中，新加坡、日本、英国、美国实际投入金额同比分别增长8.1%、13.6%、150.1%和7.7%。“一带一路”沿线国家实际投入金额同比增长13.2%。
该负责人表示，去年以来，外部环境复杂严峻，经济运行稳中有变，但我国坚持扩大开放，在放宽外商投资准入、保护外商投资权益、优化营商环境、推动出台外商投资法等方面出台了一系列举措，给外商吃下“定心丸”。2018年，世界银行将我国营商环境排名一次性上调了32位。合同外资项目是吸引外资的先导指标，2018年全年合同外资大项目增长明显，说明外商对华投资信心不减。而且顺应中国高质量发展趋势以及中国更大力度开放举措的落地，中国对外资的吸引魅力不会减少。
3000亿美元 QFII总额度提升
经国务院批准，合格境外机构投资者总额度由1500亿美元增至3000亿美元
本报北京1月14日电 （记者葛孟超）国家外汇管理局今日发布消息称：为满足境外投资者扩大对中国资本市场的投资需求，经国务院批准，合格境外机构投资者（QFII）总额度由1500亿美元增加至3000亿美元。
QFII制度是我国资本市场对外开放最早也是最重要的制度安排，是境外投资者投资境内金融市场主要渠道之一。2016年至2018年，国家外汇管理局对QFII制度相关外汇管理进行了重大改革，包括完善审慎管理，取消汇出比例限制，取消有关锁定期要求，允许QFII持有的证券资产在境内开展外汇套期保值等，极大便利了境外投资者通过QFII渠道投资境内金融市场。
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