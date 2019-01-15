十省份2018年GDP数据出炉 首现“9万亿俱乐部”

2019年省级地方两会陆续召开。截至14日，已有西藏、北京、天津、河北、湖北、福建、四川、安徽、江苏、新疆10个省区市召开省级地方两会，晒出2018年当地经济成绩单。

从经济总量来看，多个省份实现重要跨越，其中，江苏GDP首次迈入“9万亿俱乐部”大门；北京GDP首次突破3万亿，成为第二个GDP超过3万亿元的城市；2018年GDP超过万亿的城市有望增加到17个。从经济增速来看，西藏以两位数增速傲视群雄；而对于2019年GDP增长，多地设定的目标较2018年有所下调。

1月14日，江苏省第十三届人民代表大会第二次会议在南京开幕。中新社记者 泱波 摄

首次出现“9万亿俱乐部”

2018年，不少省份的经济规模迈上了新的台阶。

江苏省省长吴政隆在政府工作报告中指出，2018年江苏经济运行保持在合理区间和中高速增长，预计地区生产总值增长6.7%左右，总量达9.2万亿。

这是江苏省GDP总量首次超过9万亿元，也标志着“9万亿俱乐部”正式开张。江苏9.2万亿的GDP总量堪称“富可敌国”，这一总量已超过全球第13大经济体澳大利亚。

“9万亿俱乐部”预计很快将迎来广东这一成员。广东2017年GDP达8.99万亿元，连续29年居中国首位，其2018年GDP总量超过9万亿元已经是板上钉钉，唯一的悬念就是会否超过10万亿大关。

1月14日，四川省第十三届人民代表大会第二次会议在成都开幕。中新社记者 张浪 摄

四川跻身“4万亿俱乐部”

“4万亿俱乐部”也迎来新成员。

四川省省长尹力在作政府工作报告时指出，2018年四川预计全省地区生产总值超过4万亿元，增长8%。

湖北距离“4万亿俱乐部”仅有一步之遥。湖北省2017年GDP总量为36522.95亿元，根据湖北省政府工作报告，2018年湖北预计GDP增长7.8%左右。如此算来，湖北距离4万亿差一点。

“4万亿俱乐部”此前的成员有河南，2017年河南省GDP总量达到44988.16亿元，2018年河南省GDP会否再进一步突破5万亿，是一个看点。

北京市十五届人大二次会议14日开幕。北京市长陈吉宁向大会作政府工作报告。 尹力 摄

北京迈入“3万亿俱乐部”

上海2017年GDP首次突破3万亿元，成为中国第一个跨过3万亿门槛的城市。如今，北京成为第二个迈入“3万亿俱乐部”的城市。

北京市市长陈吉宁14日在作政府工作报告时指出，初步统计，北京全市地区生产总值比上年增长6.6%左右。

14日，北京市发改委官方微信以“GDP首破3万亿”为题进行推送。此前，北京市发改委相关负责人曾表示，2018年，北京市地区生产总值预计超过3万亿元人民币。

2017年GDP总量为2.75万亿的安徽，2018年冲击“3万亿俱乐部”无果。安徽省省长李国英在作政府工作报告时指出，2018年全省生产总值预计为2.97万亿元，增长8%以上。这意味安徽步入“3万亿俱乐部”要再等一年了。

浙江宁波舟山港。 章勇涛 摄

GDP超万亿城市有望扩至17个

从城市GDP总量来看，2018年GDP超过万亿的城市有望增加到17个。

1月3日召开的宁波市委经济工作会议指出，2018年，宁波预计GDP突破1万亿元。

据媒体报道，1月12日召开的郑州市委全会暨市委经济工作会议宣布，2018年郑州市经济总量首破万亿大关，成功晋级“万亿俱乐部”。

除了宁波和郑州外，佛山2018年也有望跻身“万亿俱乐部”城市。

2018年之前，GDP超过万亿的城市有14个。2006年上海GDP率先超过万亿，2008年北京GDP破万亿，2010年广州GDP破万亿，2011年深圳、天津、苏州、重庆4个城市GDP突破万亿，2014年武汉、成都GDP超过万亿，2015年杭州GDP超过万亿，2016年南京和青岛GDP突破1万亿元，2017年无锡、长沙GDP破万亿。

资料图。 中新网记者 李金磊 摄

多地下调2019年GDP增长目标

从2018年经济增速来看，西藏依然以两位数的GDP增速笑傲群雄。西藏政府工作报告指出，预计全区地区生产总值突破1400亿元，增长10%左右。

从各省份设定的2019年GDP增速预期目标来看，西藏、四川、河北等地与2018年增长目标持平。

西藏2019年GDP增速目标为10%左右，四川2019年GDP增长目标是7.5%左右，河北2019年GDP增速目标是6.5%左右，均与2018年增长目标持平。

多地2019年GDP增速目标有所调低。天津2019年GDP增速目标为4.5%左右，较去年的5%有所下调；安徽2019年GDP增长目标由去年的8%以上调整为7.5%-8%；江苏2019年GDP增速目标为6.5%以上，较2018年的7%以上有所下调；北京2019年GDP增速目标由去年的6.5%左右调整为6%-6.5%。

北京市发改委表示，2019年GDP预期增速目标安排在6%-6.5%，既为功能疏解、环境治理、结构调整留出更大空间、腾出更多精力，也有利于体现稳中求进、稳字当头的工作基调，合理引导市场预期。(记者 李金磊)

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