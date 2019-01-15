北京动漫游戏产业出口增长约57%

本报北京1月14日电 （记者魏薇）记者日前从北京市文化和旅游局和北京动漫游戏产业协会获悉：2018年北京动漫游戏产业企业总产值达710亿元，同比增长约13%。原创研发动漫游戏企业出口产值大幅增长，达到182.47亿元，同比增长约57%。
近年来，北京积极支持动漫游戏精品创作生产，加大对原创与核心技术的扶持力度，优秀原创作品不断涌现。在由文化和旅游部颁发的中国文化艺术政府奖第三届动漫奖上，《大鱼海棠》等5个项目斩获最佳动漫作品奖等奖项，占全国奖项的1/4，北京动漫网游之都的地位进一步彰显。北京动漫游戏企业还积极开拓海外市场，动漫游戏出口产值从2014年的42亿元增加到2018年的182.47亿元，大中型动漫游戏企业海外竞争力逐步提升。
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】