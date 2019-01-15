北京动漫游戏产业出口增长约57%

本报北京1月14日电 （记者魏薇）记者日前从北京市文化和旅游局和北京动漫游戏产业协会获悉：2018年北京动漫游戏产业企业总产值达710亿元，同比增长约13%。原创研发动漫游戏企业出口产值大幅增长，达到182.47亿元，同比增长约57%。

近年来，北京积极支持动漫游戏精品创作生产，加大对原创与核心技术的扶持力度，优秀原创作品不断涌现。在由文化和旅游部颁发的中国文化艺术政府奖第三届动漫奖上，《大鱼海棠》等5个项目斩获最佳动漫作品奖等奖项，占全国奖项的1/4，北京动漫网游之都的地位进一步彰显。北京动漫游戏企业还积极开拓海外市场，动漫游戏出口产值从2014年的42亿元增加到2018年的182.47亿元，大中型动漫游戏企业海外竞争力逐步提升。

《 人民日报 》（ 2019年01月15日 12 版）

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