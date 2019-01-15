国家医保局公布今年重点工作

本报北京1月14日电 （记者李红梅）近日召开的全国医疗保障工作会议公布了2019年国家医保局六大项重点工作，包括巩固打击欺诈骗保的高压态势；全面建立统一的城乡居民医保制度，发挥医疗保障在精准扶贫精准脱贫中的托底作用；建立医保目录动态调整机制，发挥医保战略购买者作用，将更多救命救急的好药纳入医保；继续深化医保支付方式改革；推动药品招采制度改革，继续做好国家组织药品集中采购和使用试点，加强高值医用耗材流通和使用管理，推动医疗服务价格改革；提升经办服务水平，做好异地就医直接结算，提升医保法制化水平。

2018年，国家医保局通过谈判议价、异地结算等，让更多患者用得起药、方便看病。17种抗癌药降价纳入医保乙类目录，平均降幅达到56.7%。国家卫健委透露，截至目前，全国已经使用谈判抗癌药60多万盒；全年全国跨省异地就医直接结算人次已超过100万人次。

《 人民日报 》（ 2019年01月15日 13 版）

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