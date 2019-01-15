国家医保局公布今年重点工作

本报北京1月14日电 （记者李红梅）近日召开的全国医疗保障工作会议公布了2019年国家医保局六大项重点工作，包括巩固打击欺诈骗保的高压态势；全面建立统一的城乡居民医保制度，发挥医疗保障在精准扶贫精准脱贫中的托底作用；建立医保目录动态调整机制，发挥医保战略购买者作用，将更多救命救急的好药纳入医保；继续深化医保支付方式改革；推动药品招采制度改革，继续做好国家组织药品集中采购和使用试点，加强高值医用耗材流通和使用管理，推动医疗服务价格改革；提升经办服务水平，做好异地就医直接结算，提升医保法制化水平。
2018年，国家医保局通过谈判议价、异地结算等，让更多患者用得起药、方便看病。17种抗癌药降价纳入医保乙类目录，平均降幅达到56.7%。国家卫健委透露，截至目前，全国已经使用谈判抗癌药60多万盒；全年全国跨省异地就医直接结算人次已超过100万人次。
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】