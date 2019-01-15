甘肃保障农民工工资支付

本报兰州1月14日电 （记者付文）甘肃省政府常务会议日前审议通过了《甘肃省保障农民工工资支付工作问责办法》，聚焦保障支付的重点，从组织领导、完善机制等方面明确了各级政府的7种严重失责情形、各成员单位的3种一般失责情形。

甘肃省要求，对政府及部门问责方式包括检查、通报；对政府及部门工作人员问责方式包括：约谈、通报、诫勉、组织调整或者组织处理、纪律处分。行政问责处理决定应当在一定范围内公开，对造成恶劣社会影响的行政问责案件的处理决定，可以扩大公开范围，必要时在媒体公开。

根据该办法，对政府投资工程项目因拖欠工程款引发拖欠农民工工资问题的，要追究项目建设主管部门责任；对其问责决定，由本级人民政府作出。政府及部门受到问责处理的，按规定在当年年度考核和评选各类先进时扣减评分。其中受到通报批评处理的，取消当年年度考核评优评先资格。

《 人民日报 》（ 2019年01月15日 13 版）

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