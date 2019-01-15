山西补助3.46亿治理乡村环境

本报太原1月14日电 （记者乔栋）山西省财政厅日前下达2019年乡村环境治理补助资金3.46亿元，用于补助全省乡村环境治理。

根据相关要求，山西省在2019年乡村环境治理补助资金中，对阳曲县、岢岚县与侯马市等三个省级农村人居环境整治示范县各安排300万元，加上对18个有关国家与省级农村生活垃圾分类示范县各安排100万元，共计2700万元。其余3.19亿元按照因素分配法安排到全省其他115个县（市、区），以确保农村生活垃圾治理的点面结合和示范效应，推进农村生活垃圾治理完成目标任务。

《 人民日报 》（ 2019年01月15日 14 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)