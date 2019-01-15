洞庭湖建18个船舶污染物收集点

本报长沙1月14日电 （记者侯琳良）记者从湖南省交通运输厅获悉：2018年湖南在洞庭湖生态经济区已建设18个船舶污染物收集点，完成166艘400总吨以下货船防污染改造，洞庭湖区船舶污染物接收问题有望得到有效解决。

洞庭湖船舶存在随意排放污水垃圾行为，污水垃圾接收和处置渠道不畅，根据湖南省发布的《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划（2018—2020年）》，湖南将建立船舶污染物接收、转运、处置监管联单制度和环保、城建、海事、港航、渔政部门的联合监管制度，并建立相应考核和惩戒机制，组建船舶污染物接收与处置的公益服务专业企业。

《 人民日报 》（ 2019年01月15日 14 版）

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