四部门部署长江经济带小水电清理整改

本报北京1月14日电 （记者王浩）近日，水利部会同国家发改委、生态环境部、国家能源局部署推进长江经济带小水电生态环境突出问题清理整改工作。长江经济带各省市今年7月底完成评估分类、10月底制定“一站一策”总体时间安排。2019年和2020年，四部门将联合组织对各地清理整改工作进行调研督导。
小水电是清洁可再生能源，更是农村基础设施，但一些小水电存在违规建设、影响生态环境等问题。水利部等部门高度重视小水电生态环境突出问题对长江大保护的影响，提出坚持因地制宜，明确和细化小水电清理整改各项任务，有序退出电站，保障生态流量。
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央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
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中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】