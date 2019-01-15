协同防诈骗 守好钱袋子

1月初，在浙江宁波市反诈中心牵头组织开展的涉诈骗案止付冻结资金集中返还活动中，15名受害人代表上台接受返还资金，喜悦之情溢于言表。

当天活动集中返还资金共计1370余万元，涉及74起案件，主要包括诈骗分子通过QQ冒充老板诈骗财务人员、冒充熟人诈骗等。诸多诈骗案件类型中，诈骗分子通过QQ冒充老板诈骗财务人员类案件案发频率高、涉案金额大，受到警方关注。

宁波市民刘女士是当地一家民营企业的会计。去年6月，一名诈骗分子冒充刘女士公司“董事长”添加了她的QQ，又以退还预付金的名义要求刘女士公司向其支付40万元货款。刘女士并未当面核实，直接进行了支付。在联系上该公司董事长后，刘女士追悔莫及。报警后，宁波市反诈中心对涉案账户及时止付并冻结，挽回了资金损失。

该案件的作案手法体现了此类诈骗的基本“套路”：诈骗前诈骗分子会详细了解公司情况，然后以“老板”的名义要求会计支付货款或合同款。不少财务人员会先打钱过去，事后再和公司老板沟通，诈骗分子正是利用这个时间差将钱转走。

“如果不第一时间报案，资金流失会很快。”浙江省公安厅工作人员介绍，现在电信网络诈骗分子“专业化”程度很高，分工明确、“各司其职”：有底层诈骗分子专门负责打电话，“金主”提供资金和话术培训；专业的技术团队修改网络和电话IP地址，也有人专门负责从普通人手里收购手机卡、银行卡；俗称“水房”的洗钱集团负责洗钱，俗称“车手”的团伙负责通过ATM机取钱……

为啥诈骗分子都“盯”上了企业财务人员？宁波市公安局奉化分局莼湖派出所民警邢超告诉记者，不少公司财务制度存在漏洞，盲目追求效率而忽视安全。

“对企业财务人员进行诈骗，会侵害企业对公账户流动资金，造成严重后果，对此类诈骗行为必须严厉打击。”宁波市公安局相关负责人说。

应对日益“专业化”的电信诈骗，各地公安机关也使出浑身解数，与诈骗分子斗智斗勇。据悉，全国多地都设立了专门的反诈中心，邀请商业银行和通信运营商进驻，对被骗资金及时止付。

记者来到宁波市反诈中心，发现5家商业银行、3家通信运营商在此办公。该中心民警对记者说，现在中心对涉案银行账户的冻结处理审批流程简化，接警数分钟内就能实现止付，只要受骗者报警及时，挽回损失的可能性较大。

该中心设立的诈骗预警反制系统能即时识别诈骗电话，并识别到与诈骗电话通话的潜在受骗者。如果判定受骗者可能处于“被骗中”，反诈中心工作人员会立刻向受骗者致电劝阻，并用来电名片和挂机短信提醒其可能被骗。短信提示：“宁波市反虚假信息欺诈中心（宁波市公安局）温馨提醒：不要轻易相信来历不明的电话、短信或网址链接……”

针对企业财务人员被诈骗案件高发的情况，宁波公安机关不定期地和辖区财务人员进行交流，提高其反诈意识。宁波市公安局要求所有区县对辖区企业上门提醒，有针对性地做好宣传。2018年，宁波市公安机关成功劝阻拦截被骗案件571起，涉及资金1110余万元，取得明显成效。

作为企业财务人员，要如何防止被骗？“一定要记住一点——捂紧钱袋子。任何通过QQ、微信、短信发来的要求转账的信息，必须要当面或电话核实。”宁波市刑侦支队中队长刘益说。

《 人民日报 》（ 2019年01月15日 11 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)