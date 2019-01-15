原标题：总规模超过800亿元 2019开年房企密集发债

随着2018年末融资政策有所放宽，2019开年以来各大房企融资动作开始密集进行。1月14日，新城发展控股有限公司发布公告称，公司拟发行美元计价优先票据，票据发行的金额、条款及条件尚待厘定。

1月13日，世茂股份披露2019年公司债券(第一期)发行规模不超20亿元(含20亿元)，最终票面利率为4.65%。11日，融创中国公告称拟发行本金总额为6亿美元的票据。10日，富力地产宣布，公司于1月8日发行2019年度第一期超短期融资券，实际发行总额15亿元，票面利率5.5%。

根据中原地产研究中心统计数据显示，2019年1月份以来，房企融资数据继续大规模上涨。短短十几天内，除了世茂股份、融创中国、新城控股等企业以外，还有金科股份、力高集团、电建地产等不同梯队阵营的房企陆续公布融资计划，合计超过30起，总规模超过800亿元。

同为14日，惠誉发布中国房地产行业2019年信用展望。在报告中，惠誉评级认为，中国房地产行业2019年的展望为负面，市场情绪恶化将导致2019年住房销售出现温和下降。惠誉预计，低线城市可能面临负面的价格压力。

“开发商正通过削减土地补充和减少供应来应对疲软的市场。当务之急是维持现金流和去杠杆，而大型开发商和小型开发商之间的增长策略可能会有所不同”。惠誉方面认为，市场下滑对不同规模的房企造成的影响不同。对大型开发商，尤其是排名前20位的开发商而言，销售和土地储备补充仍将保持适度增长。

“继2018年11月、12月以后，2019初多家企业公布了大额融资计划,这是新年以来，房企出现的一波融资高峰。”中原地产首席分析师张大伟分析认为，从1月份来看，楼市调控政策最严格的时期已经过去，政策底部逐渐形成，房企融资难度有所降低。“特别是融资成本，多家企业公布的融资成本均比之前有所降低”。

张大伟指出，从房企近期的融资活动来看，再次出现了企业债利率不足4%的融资，另外包括富力等企业完成了大额度企业债的成功发行。“整体来看，再持续紧张数月过后，当前房地产企业资金情况开始有所缓解”。

克而瑞也认为，房企融资有回暖迹象，2018年11月以来发债获批较多，近阶段房企通过公司债等方式融得较多资金。尤其是，部分优势房企受益于近期的政策，可以通过发行企业债券增加现金流。（记者 高伟）

(责编：杨曦、仝宗莉)