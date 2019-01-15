扎实备战2022年北京冬奥会

本报北京1月14日电 （记者季芳）中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰14日在首钢园区国家冬季运动训练中心调研时强调，要深入贯彻习近平总书记“办赛精彩，参赛也要出彩”的重要指示精神，高效有序做好各项备战工作，加快提升冬季运动竞技水平，推动冰雪运动普及和发展，为把2022年北京冬奥会办成一届精彩、非凡、卓越的冬奥盛会作出积极贡献。

孙春兰观看了国家冰壶集训队、国家花样滑冰集训队、国家短道速滑集训队训练，向奋斗在备战一线的全体运动员、教练员、工作人员致以诚挚慰问和良好祝愿，并听取了备战工作情况汇报，考察了训练康复站与运动员餐厅。她指出，北京冬奥会是我国重要历史节点的重大标志性活动，习近平总书记强调要全力做好各项筹办工作，特别是要做好备战工作。在有关方面的共同努力下，目前各项训练备战工作高效推进、进展顺利。下一步，要认真落实党中央、国务院关于冬奥会赛事备战工作的决策部署，既用好竞技体育举国体制优势，又发挥市场机制和社会力量的作用，以卓越的训练备战争创优异的赛事成绩，不辜负党和人民的重托与期盼。

孙春兰强调，要把以顽强拼搏、为国争光为核心的中华体育精神，融入队伍建设和训练参赛各方面，打造能征善战、作风优良、为国争光的国家队。要在全面提升训练水平上下功夫，加强与国际单项体育组织的合作交流，借鉴冰雪强国、夏季优势项目训练的经验做法，练好每一课，打好每一场比赛，力争快速提升运动成绩，促进“三从一大+科学化训练”协调发展。要立足一线需要，建立科技助力、伤病防治、膳食营养、装备设施、心理咨询等全方位保障体系，完善运动员及教练员激励保障机制。要大力发展群众性冰雪运动，提升冰雪产业发展水平，力争早日实现“3亿人参与冰雪运动”的宏伟目标。

《 人民日报 》（ 2019年01月15日 04 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)