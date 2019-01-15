新华社兰州1月14日电 （记者姜潇）中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋近日在甘肃临夏回族自治州调研脱贫攻坚工作，看望慰问贫困群众和基层扶贫干部。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，切实把习近平总书记新年贺词中对扶贫干部的亲切关怀和对脱贫工作的殷切期望转化为强大的工作动力，坚决攻克深度贫困的堡垒，确保如期打赢脱贫攻坚战。

临夏州是国家重点扶持的“三区三州”深度贫困地区之一，地理区位偏远，自然条件严酷，生态环境脆弱，贫困发生率高，致贫原因复杂，脱贫任务重、难度大。2013年和2015年汪洋曾两次带队到该州积石山保安族东乡族撒拉族自治县进行“解剖麻雀”式的调研。13日至14日，汪洋再次来到积石山县刘集乡肖家村、柳沟乡阳山村，看望慰问贫困户和脱贫一线干部，跟踪了解脱贫工作新进展新情况新问题。汪洋还到和政县考察扶贫车间，调研东西部扶贫协作情况，了解产业扶贫等工作，并主持召开座谈会，听取基层干部对脱贫工作的意见建议。

汪洋充分肯定临夏脱贫攻坚取得的显著成绩和贫困地区发生的巨大变化。他强调，当前脱贫攻坚工作处在最要紧、最吃劲的时候，越接近成功越困难，越需要坚持。要始终保持滴水穿石的韧劲，发扬奋斗奉献的精神，聚精会神谋脱贫、锲而不舍打硬仗，坚定攻坚必胜的信心和决心。要把提高脱贫质量放在首位，鼓励各地在探索中积累产业扶贫的经验，提高脱贫成果的稳定性，减少和防止返贫。要聚焦现行标准，认真查找和优先解决在落实“两不愁、三保障”中存在的问题，防止随意扩大脱贫攻坚范围、拔高扶贫标准，影响脱贫质量。要严守忠诚老实的底线，坚决克服形式主义、官僚主义，不搞“花架子”和投机取巧，确保脱贫工作务实、脱贫过程扎实、脱贫结果真实，让脱贫成效真正获得群众认可、经得起检验。要切实加强对扶贫资金使用的监督管理，确保每一分钱都花在群众需要的地方。要用好中央脱贫攻坚专项巡视成果，以整改的实际行动促进脱贫工作质量提升。各级党委和政府要关心关爱基层扶贫干部，倾听他们的心声，帮助他们解决工作和生活上的实际困难，完善激励政策，让敢作为有担当的干部有干劲、有奔头。

《 人民日报 》（ 2019年01月15日 04 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)