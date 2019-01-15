中巴企业共建“4G领先”团队

飞机一降落在巴基斯坦首都伊斯兰堡国际机场，记者的手机显示屏左上角就跳出“ZONG 4G”的提示，辗转昆明、北京、伊斯兰堡，4G网络转换无碍。沿着机场高速公路进入伊斯兰堡市区，一路上不时看到“ZONG 4G”的广告牌。作为中国移动在巴基斯坦推广的首个国际品牌，ZONG兼具“中国范儿”和“巴基斯坦范儿”，已经成长为巴基斯坦第三大移动运营商，2014年在巴基斯坦率先推出4G业务。截至目前，公司4G基站超过1万座，4G用户逾900万，行业排名第一，实现“4G领先”。

据了解，中国移动2007年通过收购当地Paktel公司落地巴基斯坦，新公司名为辛姆巴科公司（CMPak）。这家中资海外公司从设施上看与国内的电信企业没什么区别，散发着简捷、高效、紧张的现代气息，只是忙碌的员工中更多是巴基斯坦人的身影。公司负责人王华说，3267名公司员工中，只有26名中国员工，占比仅为0.8%。员工平均年龄33岁，80%是本科以上学历。“自进入巴基斯坦以来，本土化就是中国移动一直秉持的理念”，王华说。

辛姆巴科公司中，人力、财务由中方人员负责，市场和法律则由巴方人士担纲。经过11年的拓展，公司已经成长为巴基斯坦第三大移动运营商，客户3200多万，市场份额约21%，2018年提前完成营运目标，收入超900亿卢比（1卢比约合0.0602人民币）。

“公司的文化很多元，我们有不少女员工，我有完全的决策权，因此能很好地领导我的团队。”纳比拉一脸自信和从容地介绍道。作为公司客户服务部总经理，纳比拉是中巴员工心目中的优秀代表，她于2007年进入公司，经验丰富，管理呼叫中心以及用户体验的大数据收集、分析。纳比拉说：“公司是一个非常国际化的团队，巴中员工文化背景虽然有所不同，却有共同的事业，大家一起相互学习，在交流中共同进步”。

“巴方员工是ZONG的核心竞争力。全心打造巴方团队是企业前进的基础。”王华介绍说，公司上下班安排班车接送女员工，充分保障职工的安全。

《 人民日报 》（ 2019年01月15日 17 版）

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