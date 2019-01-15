原标题：2019年第一波降准今日落地！楼市、股市这样走

2019年首次降准第一阶段今日(15日)正式生效，央行将下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。

分析人士表示，本次降准主要目的仍是维护市场流动性合理充裕，增强金融服务实体经济能力，特别是支持小微企业发展，缓解融资难融资贵问题。

央行资料图。中新经纬 摄

操作超预期

1月4日晚间，央行宣布下调金融机构存款准备金率1个百分点；同时，一季度到期的中期借贷便利(MLF)不再续做。据央行测算，此次降准将释放资金约1.5万亿元，综合多方因素，净释放长期资金约8000亿元。

值得注意的是，央行此次降准将分两次实施，分别于1月15日和1月25日各下调0.5个百分点。央行强调，这样安排能够基本对冲今年春节前由于现金投放造成的流动性波动，有利于金融机构继续加大对小微企业、民营企业支持力度，此次降准并非大水漫灌，稳健的货币政策取向没有改变。

央行行长易纲在接受媒体采访时强调，稳健货币政策松紧适度的“度”，要精准把握流动性的总量，既避免信用过快收缩冲击实体经济，也要避免“大水漫灌”影响结构性去杠杆，此次降准分两次实施正是基于此考虑。

中国人民大学重阳金融研究院副院长、中新经纬特约专家董希淼认为，此次降准时间上符合预期，力度上略超预期。

中信证券固收分析师明明也指出，1月降准在预期之内，但1个月内两次降准的操作超预期。首先，每月5日、15日和25日是银行缴准日，降准均在此时间点实施；其次，今日是企业集中缴税日，且有3900亿元MLF到期，存在约1.5万亿元的流动性缺口，因而降准0.5个百分点释放约7000亿-8000亿元资金；再者，1月25日临近春节，民众取现需求旺盛，当日降准0.5个百分点继续释放约7000亿-8000亿元资金。

楼市、股市走向受关注

此次降准对楼市会不会有所影响？分析人士给出的答案是：有限。

申万宏源表示，目前的降准还是意在给予小微和民企更多支持，对于房地产市场来说，或令融资边际改善，但难以有效提振需求。

光大银行宏观经济分析师周茂华认为，从理论上说，降准增加市场流动性对资金密集型企业将产生积极影响，一是使银行信贷能力增强，有利于房地产再融资；二是将增加货币供给，压低市场利率，可在一定程度上提振购房需求。不过，“并不能因此就认为国内房地产市场会发生明显变化或‘转向’，而且，由于央行降准具有明显定向(流向实体经济)特点，对楼市影响极为有限。”

周茂华强调，房地产调控政策不会退出，针对国内楼市区域等方面的差异，国家将采取灵活且富有弹性的政策，在执行方面重在落实各地政府主体责任。

对于A股市场来说，降准又是否会带来利好？

梳理2018年数据，四次降准正式生效当日，A股上证综指和深证成指均以盘绿报收。而在此次降准公布后的首个交易日(1月7日)，上证综指收涨0.72%，深证成指收涨1.58%。对此，中信建投策略表示，降准到信用扩张再到信用转移存在很长路径，但政策支持会带来情绪上的提振，股市有望震荡反弹。

巨丰投顾亦认为，目前市场经历了长达一年的调整后走势低迷，估值见底，降准有利于投资者重拾信心，提高资本市场的配置，在春季躁动的情况下估值有望回升。

后续仍有降准、降息空间？

展望后市，机构及专家对于降准、降息的预期不一。兴业证券首席经济学家鲁政委认为，未来准备金率有继续降低的空间，市场利率与政策利率之间的分歧或将进一步显现。华泰证券宏观分析师李超指出，央行后续大概率会选择连续降准，2019年预计还会有3次降准；央行全面降准之后还有全面降息，降息的时间窗口有望落在第二季度。

中国银河证券经济研究团队预计，今年将再有2-3次降准，此外，还将考虑一些政策工具来支持中小企业融资。降息方面，该机构认为，由于自2018年12月以来美国10年期国债的收益率迅速下降，与中国10年期国债收益率利差扩大，如果这种趋势持续下去，降息有必要考虑。

董希淼则认为，今年货币政策预调微调力度将可能加大，预计全年还将会有2-3次降准，市场流动性或将略偏宽松。同时，降息的可能较小，特别是直接下调存贷款基准利率会相对谨慎，但可能通过公开市场操作等引导市场利率逐步下行。

(责编：杨曦、仝宗莉)