原标题：12306试行"候补购票"按订单顺序分配 加速包还有用吗

今年春运12306试行“候补购票” 余票按订单顺序分配

抢票加速包还能抢到票吗？

又到了一年一度的春运抢票时期，今年的春运抢票与往年有所不同，记者在中国铁路总公司官网获悉，2018年12月27日起，铁路部门在铁路12306网站(含手机客户端)，选取2019年春运能力部分紧张方向列车的长途区段，开展候补购票服务试点。

按照中国铁路总公司官网说明，旅客通过12306网站或手机客户端购票，如遇所需车次、席别无票时，可选择候补购票网上排队预约购买车票。当其他旅客退票或改签等产生可供发售的车票时，系统会按照候补购票订单顺序分配新产生的余票。

记者近日咨询发现，目前各个出行平台出售的抢票加速包，所抢的大都是退票或改签产生的余票。而候补购票功能直接按照订单顺序分配新的余票，这类抢票加速包还有作用吗？

候补购票服务试点：

试点车次新产生的余票将直接按序分配，除非余票数量超出候补订单数量，否则不会再进行出售

根据中国铁路总公司官网，今年春节前，北京、沪宁杭、广东地区始发，终到四川、重庆地区的所有列车；节后，四川、重庆地区始发，终到北京、沪宁杭、广东地区的所有列车，如遇所需车次、席别无票时，旅客可选择在12306网站(含手机客户端)使用候补购票预约购票。每位12306网站用户可提交1个候补订单，1个订单中可添加发到站相同(可以是同城的不同车站)的2个相邻的乘车日期，每个乘车日期可添加2个不同“车次+席别”的组合需求，每个候补订单可预订3张车票。

1月10日，记者在12306手机客户端查询2月4日(除夕)北京至重庆的列车，发现G309次列车商务座与一等座、G571次列车商务座、Z3次列车软卧、硬卧等车次、席别可进行候补购票。选择车次、席别以及车票截止兑现时间后，即可提交候补订单进行支付。记者发现，车票截止兑现时间最晚可选发车前一晚7点；而如果候补人数较多时，用户则无法提交候补订单。12306人工客服告诉记者：“根据试点的候补购票服务，试点车次因旅客退票或改签新产生的余票，将直接按候补购票订单顺序分配，除非余票数量超出候补订单数量，否则不会再进行出售。”

出售抢票加速包的平台：

候补购票会减少新的余票，对抢票加速包有影响

记者发现，目前携程、途牛、美团、智行、去哪儿、飞猪等可购买火车票的平台软件都在提供类似抢票加速包的服务，抢票加速包可通过直接购买、分享链接好友加速或购买出行保险等方式获得。根据平台客服回复和加速包产品说明，抢票加速包产品并不保证一定能抢到票，抢票成功率也只作为参考，并不作为承诺或保证的依据。

记者体验发现，抢票加速包大致分为低速、快速、高速、极速、光速、VIP等抢票速度，售价10元至80元不等。部分平台虽未直接出售抢票加速包服务，但却有购买出行保险赠送购票速度的服务。这类抢票加速包真的能抢到票吗？记者咨询上述平台的客服，得到的回复都是“并不保证一定能抢到票，如果未抢到票，会全额退款”。

如12306官网根据候补购票订单将余票排序分配，这类加速包还能发挥作用吗？针对记者疑问，飞猪、携程、美团等平台客服都回复称候补购票会减少新的余票，对抢票加速包有影响，不过目前候补购票只在部分地区试点，“平台会根据铁路总公司后续推出的相关机制调整或取消抢票加速包产品”。

此外，各平台客服都否认抢票加速包存在插队、囤票等黄牛行为。“购买抢票加速包的用户只在本平台内拥有优先购票权，并不能在铁路部门优先购票；此外加速包的抢票原理是实时监测铁路部门售票官网，都是实时抢票，因此也不存在黄牛囤票的行为。”

抢票加速包怎样抢到票的？候补购票功能对抢票加速包是否有影响？记者1月9日与飞猪、携程等平台官方联系采访，但截至记者发稿时，飞猪平台未做回复。携程网相关负责人则回复称，“携程面向所有用户提供标速的免费抢票服务，但对于希望更快速抢票的用户，携程提供更自由的产品选择：邀请好友免费加速或有偿加速服务(抢票加速包)，根据投入技术、人力成本不同，加速包价格有所区别。”怎样判断买到的票是抢票加速包起的作用呢？上述负责人回复：“如果客户在抢票时主动选择了加速包等功能最后出票成功，那就说明使用此功能抢到了票。”

■ 记者调查

朋友圈频现“帮抢票” 记者亲测没抢到票

“麻烦大家帮我加个速”，1月12日，蒋先生发现，同学群里又有人发了求抢票的软件截图，这位朋友正在抢到成都东站的票。“最近朋友圈和微信群，都有朋友在分享，真觉得烦。”蒋先生说，而且只要发朋友圈就能加速，帮你抢到票？他有点怀疑。

成都的李女士前几天刚好通过抢票软件抢了2月3日成都到南昌、2月11日南昌回成都的票。“还没有放票前我就通过抢票软件先预定了，并且通过发朋友圈加速到最快。”李女士说，发了朋友圈，大概几十个朋友帮忙加速，放票的第一天她成功抢到南昌回成都的票，但南昌到成都的票整整花了两天时间才抢到。北京的王雪莲女士则认为，不管是否购买加速包，能否买到票全靠运气。去年9月19日，她第一次发现可以通过购买加速包加速抢票，为此花了50元买了一年的VIP加速服务，不过她购买北京到济源的票并未成功。“后来我帮我同事买2月2日北京到成都的票，抢了7天也没成功。”王雪莲总结了一下买票规律，如果购买最热门的票，你通过12306无法买到，那么通过抢票软件同样买不到；反之，如果抢票软件可以买到，同样在12306可以看到余票，可以购票成功。“有加速包不等于必然能买到票。”

1月13日，记者通过抢票软件预定2月3日深圳到韶关的高铁动车票，这是历年广东最紧俏的短途票之一。所有车次提示无票。记者通过分享到朋友圈，请朋友为记者点击加速抢票。抢票软件提示，目前有7103人正在抢该线路的票，预计抢票成功率为64%。记者当天中午开始抢票，截至发稿前，依然没有成功。

■ 律师说法

抢票软件的‘插队’显得不公平

呼吁尽快出台相关法律法规予以规范引导

电子科技大学信息与软件工程学院桑教授认为，这种抢票软件通过轮循方式不断访问12306端口，屏蔽和挤占他人购票机会以达到优先购票的目的。“这就像你不停地拨打一个电话导致展占线，其他人电话打不进去。”桑教授说，“只要抢票软件没有通过黑客手段入侵系统或者绕过图片验证，技术上就是合法的，不过不可避免会导致用户信息泄露，”桑教授建议，12306可以从技术上进行优化。

四川广力律师事务所律师邢连超认为，抢票软件本质上是一种代购行为，受委托人委托为购票者购票，不过其前提是，受委托的APP所属公司必须具有相应的资质，否则涉及非法经营。北京市君泽君(成都)律师事务所方毅律师认为，这是一种代理行为，抢票软件受购票者委托代理购票业务。虽然民法上讲究法无禁止皆可为，但是对于其他不使用抢票软件的人来说，抢票软件的‘插队’就显得不公平，呼吁有关部门尽快出台相关法律法规予以规范引导。

(责编：杨曦、仝宗莉)